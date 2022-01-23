Офіс Зеленського про дані британської розвідки: Вони не сказали нічого нового

9 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Британська розвідка не сказала нічого такого, чого не знають українці, хоча у Києва "нема жодного сумніву в тому, що британський уряд абсолютно чітко, в деталях, в персоналіях розуміє, що відбувається в Україні". Так прокоментував повідомлення МЗС Британії радник голови ОП Михайло Подоляк для ВВС News Україна.

"Якщо неупереджено подивитись на повідомлення з Британії, то треба буде визнати: вони не сказали нічого такого, що українці самі не розуміли про частину політичного спектра в Україні", - твердить він, зауважуючи, що ще від 2014, "коли почалась війна в 2014 році, керівництво Росії використало у своїх інтересах частину хоча і маргінальних, але все ж таки існувавших політичних і громадських структур, діячів".

Цих діячів в Офісі президента називають "політичними проксі для постійної атаки на українське суспільно зсередини".

Проте Михайло Подоляк звертає увагу, що "за період 2014-2019 років ця частина політичного спектра не тільки не зникла, але й посилилась" і звинувачує у цьому попередника чинного президента.

"Прізвища таких осіб, як Медведчук, Мураєв, інші подібні, - це доволі небезпечна спадщина каденції Порошенка і тих помилкових кроків, які він зробив в політичній роботі... Просто порівняйте: де зараз Медведчук і де він був в 2018 році", - наголошує радник голови президентського офісу.

Крім того, він називає "відверто дивними" коментарі самого Євгена Мураєва про російські санкції проти нього.

"Російські санкції проти нього введені очевидно не тому, що Мураєв за незалежність України, а тому, що без дозволу конкурував з Медведчуком за можливість просувати інтереси Росії, - пояснює представник Офісу президента. - Яка ситуація зараз у відносинах між Мураєвим і Росією і чи збирався Мураєв стати новим "Аксьоновим" - має бути відповідь від правоохоронців".

"Питання до містера Біна"

Автор фото, UNIAN

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Євген Мураєв - депутат двох скликань українського парламенту (обирався у 2012 та 2014 роках). 45-річний політик - колишній член Партії регіонів, лідером якої свого часу був експрезидент Віктор Янукович. Зараз Мураєв - лідер партії "НАШІ".

Мураєв був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року, проте зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула. На парламентських виборах 2019 року Мураєв не зміг обратися до парламенту.

Від 2018 проти Мураєва діють російські санкції. Сам він пов'язує їх зі своїм конфліктом із Віктором Медведчуком:

"У моєї сім'ї там (в Росії - Ред.) заарештовані активи. Як у британських спецслужб та форін-офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - так Мураєв прокоментував повідомлення британської влади для STRANA.TODAY.

А у коментарі "Українській правді" Євген Мураєв заявив, що чекає вибачень від британського МЗС.

Британія звинуватила Москву у спробі привести до влади в Україні проросійських політиків. Міністерство закордонних справ Британії називає кандидатом Кремля на роль глави України колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

У заяві глави британського МЗС Ліз Трасс йдеться, що "опублікована сьогодні інформація проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, та дає уявлення про мислення Кремля".

Джерело, поінформоване про діяльність американської та британської розвідки, підтвердило CNN, що США мають подібні докази щодо планів Росії встановити дружній уряд в Україні.

В МЗС Росії назвали заяву Лондона дезінформацією.