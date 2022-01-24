США рекомендували дипломатам виїхати з України через російську загрозу. Київ вважає це передчасним

1 година тому

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Державний департамент Сполучених Штатів дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві, йдеться у заяві посольства США в Україні.

Держдепартамент ухвалив таке рішення як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з "дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

Європейський Союз поки не бачить причин евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує агенція AFP.

А міністерство закордонних справ України назвало такий крок США передчасним і проявом надмірної перестороги.

Західні країни останнім часом висловлюють побоювання, що Росія планує напад на українську територію. Російська влада ці звинувачення відкидає, але паралельно вимагає юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та від прийняття України до своїх лав.

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У посольстві США пояснили, що санкціонований від'їзд дає дипломатам можливість поїхати, якщо вони бажають, їх виїзд не є обов'язковим.

Водночас їхні родини в обов'язково мають залишити країну, інформують у дипустанові.

Це розпорядження переглянуть не пізніше ніж за 30 днів, додали у посольстві США в Україні.

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", - сказано в заяві посольства США в Україні.

Не подорожувати та планувати від'їзд

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей в Україну.

"Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України", - радить влада США.

Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні небезпеки через поширення COVID-19.

Посольство в Києві залишається відкритим для регулярної роботи, йдеться на сайті посольства.

У посольстві США наголосили, що основна мета заяви - інформувати американців, адже у випадку військових дій Росії, США не зможуть евакуювати усіх у такій непередбачуваній ситуації.

"Тому громадяни США, які зараз перебувають в Україні, повинні планувати відповідним чином, у тому числі покладаючись на власні сили, комерційні варіанти, якщо вони вирішили залишити країну", - йдеться у повідомленні.

Реакція Києва

В українському МЗС назвали рекомендації США передчасними.

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі ВВС News Україна.

Він додав, що кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося, адже російська загроза зберігається з 2014 року, а скупчення російських військ біля кордонів почалося ще з квітня минулого року.

"Рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України. Посольство продовжить повноцінно функціонувати. Члени дипмісії отримали можливість поїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не є обов'язковим", - пояснив речник МЗС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навчання російської армії у січні 2022 року

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Раніше про початок евакуації частини співробітників посольства США в Україні повідомили деякі американські ЗМІ. Але у Державному департаменті цю інформацію заперечили.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни. Про це він сказав під час свого візиту в Україну 19 січня.

Спікер МЗС України Олег Ніколенко 18 січня повідомляв, що українська сторона не отримувала інформації ані від Росії, ані від іншої країни про евакуацію співробітників дипломатичних установ з України.