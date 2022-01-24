Порошенко майже наздогнав Зеленського в президентському рейтингу – опитування

43 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку мав би чинний глава держави Володимир Зеленський та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня.

"Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - йдеться у повідомленні КМІС.

Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,8%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (9,6%) та співголова фракції ОПЗЖ у парламенті Юрій Бойко (9,3%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи відзначають, що проти грудня 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, зросла підтримка Порошенка (з 16,7% до 20,9%). Також простежується ріст підтримки Смешка (з 6,8% до 9,6%).

А от готових віддати голоси за колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова стало менше (5% проти 8,1% у грудня).

Підпис до фото, Мітинг на підтримку Порошенка під Печерським судом

Опитування проводили після повернення Петра Порошенка до України 17 січня та обрання йому Печерським судом запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Експрезидента підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання енергетичного вугілля з території самопроголошених "ДНР-ЛНР".

З-поміж партій лідирує "ЄС"

Щодо виборів до Верховної Ради, то, якщо б вони відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала би "Європейська солідарність" - за неї готові віддати голоси 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.

"Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил", - додають в КМІС.

Друге місце ділять "Слуга народу" (13,7%), "Батьківщина" (13,7%) та "ОПЗЖ" (11,6%) серед тих, хто визначився з вибором.

Також прохідний бар'єр у 5% долають "Розумна політика" Дмитра Разумкова (7,6%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (7,4%) та "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%).

"Українську стратегію Гройсмана" підтримують 4,7%, Радикальну партію - 4,6%, "УДАР" - 4,5%.

Соціологи відзначають, що порівняно з груднем 2021 року підтримка "ЄС" значущо зросла - з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.

Водночас за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%).

Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.

Автор фото, КМІС

Дослідження проводили 20-21 січня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.