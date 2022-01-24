Порошенко майже наздогнав Зеленського в президентському рейтингу – опитування
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку мав би чинний глава держави Володимир Зеленський та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-21 січня.
"Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони "ділять" перше місце", - йдеться у повідомленні КМІС.
Далі йдуть лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (11,8%), лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (9,6%) та співголова фракції ОПЗЖ у парламенті Юрій Бойко (9,3%).
Інші кандидати мають нижчу підтримку.
Соціологи відзначають, що проти грудня 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, зросла підтримка Порошенка (з 16,7% до 20,9%). Також простежується ріст підтримки Смешка (з 6,8% до 9,6%).
А от готових віддати голоси за колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова стало менше (5% проти 8,1% у грудня).
Опитування проводили після повернення Петра Порошенка до України 17 січня та обрання йому Печерським судом запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Експрезидента підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання енергетичного вугілля з території самопроголошених "ДНР-ЛНР".
З-поміж партій лідирує "ЄС"
Щодо виборів до Верховної Ради, то, якщо б вони відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала би "Європейська солідарність" - за неї готові віддати голоси 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.
"Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил", - додають в КМІС.
Друге місце ділять "Слуга народу" (13,7%), "Батьківщина" (13,7%) та "ОПЗЖ" (11,6%) серед тих, хто визначився з вибором.
Також прохідний бар'єр у 5% долають "Розумна політика" Дмитра Разумкова (7,6%), "Сила і честь" Ігоря Смешка (7,4%) та "Наші" Євгенія Мураєва (5,5%).
"Українську стратегію Гройсмана" підтримують 4,7%, Радикальну партію - 4,6%, "УДАР" - 4,5%.
Соціологи відзначають, що порівняно з груднем 2021 року підтримка "ЄС" значущо зросла - з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором.
Водночас за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу" (з 17,4% до 13,7%).
Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася.
Дослідження проводили 20-21 січня методом телефонних інтерв'ю. Опитали 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей).
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.