Чоловік долетів з Африки до Нідерландів у відсіку шасі - і вижив

46 хвилин(и) тому

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В аеропорту Амстердама Схіпхол у неділю виявили людину, яка "зайцем", у відсіку шасі вантажного лайнера, прилетіла з півдня Африки - і при цьому залишилася живою.

Ті, хто намагається безкоштовно долетіти кудись таким способом, найчастіше не виживають: температура повітря на висоті, на якій літають сучасні лайнери, зазвичай становить близько мінус п'ятдесяти градусів, а саме повітря сильно розріджене, при цьому відсіки шасі, на відміну від салону літака, не герметичні.

"Чоловіка виявили живим у стабільному стані у відсіку носового шасі літака та відправили до лікарні, - повідомила представниця об'єднаної служби поліції та прикордонної охорони Нідерландів Йоанна Гельмондс. - Насамперед нас, зрозуміло, непокоїть стан його здоров'я".

"Те, що він вижив у такому холоді і на такій висоті, вкрай незвично, - додала Гельмондс. - Дуже незвично!"

Цей щасливчик, за припущеннями поліції та преси, прилетів до Нідерландів з Йоганнесбурга або Найробі, а політ з Йоганнесбурга до Схіпхолу триває близько 11 години.

Про вік і національність чоловіка наразі нічого не повідомляють.

Представник компанії Cargolux Italia підтвердив, що на борту їхнього вантажного літака виявили сторонню людину, проте від подальших коментарів відмовився, пославшись на те, що компанія спочатку має провести власне розслідування.

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Єдиним вантажним рейсом компанії Cargolux, що прибув у неділю в аеропорт Схіпхол, був "Боїнг-747", що вилетів з Йоганнесбурга і здійснив проміжну посадку в Найробі.

Представник аеропорту також не розкрив подробиці події, а зазначив лише, що "зайці", що прибувають на літаках до Голландії - це велика рідкість, і в попередніх випадках це були нелегальні мігранти з Нігерії або Кенії.

Минулого року голландські прикордонники виявили у відсіку шасі літака, що приземлився в аеропорту Схіпхол, тіло нігерійця, який намагався "зайцем" дістатися Європи.