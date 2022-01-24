НАТО посилає кораблі та винищувачі до Східної Європи

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фрегат Blas de Lezo вирушає до Чорного моря з іспанського міста Ферроль

НАТО переводить сили у режим очікування та посилення своєї присутності у Східній Європі.

Про це йдеться у заяві альянсу від 24 січня. Розгортання сил, кажуть там, відбувається з метою зміцнити стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів.

Протягом останніх днів декілька членів альянсу оголосили про поточні або майбутні розгортання.

Данія відправляє фрегат до Балтійського моря і збирається відправити чотири винищувачі F-16 до Литви на підтримку місії повітряної оборони НАТО в регіоні.

Іспанія відправляє кораблі, які приєднаються до військово-морських сил НАТО і розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність відправити війська до Румунії під командуванням НАТО.

Нідерланди з квітня відправляють два винищувачі F-35 до Болгарії для підтримки повітряного контролю НАТО у регіоні. Вони також переводять корабель і наземні підрозділи у режим очікування для сил реагування НАТО.

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Сполучені Штати також дали зрозуміти, що розглядають збільшення своєї військової присутності у східній частині альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що "НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту всіх союзників, зокрема шляхом посилення східної частини альянсу".

"Ми завжди будемо реагувати на будь-яке погіршення ситуації з безпекою у регіоні", - наголосив він.

У відповідь на анексію Криму Росією в 2014 році НАТО збільшило свою присутність у східній частині альянсу, створивши зокрема чотири багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Підрозділи очолюють відповідно Велика Британія, Канада, Німеччина та США.

Їхня присутність дає зрозуміти, що напад на одного союзника вважатиметься нападом на весь альянс.

До 2014 року у східній частині альянсу не було сил НАТО.