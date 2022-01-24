Через російську загрозу Євросоюз дає Україні 1,2 млрд євро

48 хвилин(и) тому

Автор фото, GETTY IMAGES Підпис до фото, Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС усіляко підтримує Україну

Єврокомісія надасть Україні пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро на тлі агресивних дій Росії. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У своїй заяві фон дер Ляєн зазначила, що минулої п'ятниці мала розмову з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорювали ситуацію, що склалась в Україні через агресивні дії Росії.

Вона вкотре підкреслила, що ЄС усіляко підтримує Україну, яка перебуває у складних обставинах, і ця підтримка триватиме й надалі.

"Ми обговорили, як ЄС може продовжувати підтримувати Україну як у найближчій, так і в середньостроковій перспективі... Ми тверді у своїй рішучості", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Пакет допомоги, який анонсувала президентка Єврокомісії, складається з екстрених кредитів та грантів та має допомогти Україні впоратися із фінансовими викликами, що виникають внаслідок конфлікту.

Президентка також висловила сподівання, що Європейська рада та Європарламент ухвалять пакет допомоги найближчим часом, після чого ЄС виплатить перший транш у розмірі 600 млн євро.

Окрім цього, за словами фон дер Ляєн, Єврокомісія незабаром розпочне роботу над другою, довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для України, яка має на меті підтримку зусиль з модернізації країни.

Також цього року комісія майже подвоїть свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів: на це виділять ще 120 млн євро.

Окрім того, ЄС має інвестиційний план для України, в межах якого мають на меті залучити понад 6 мільярдів євро інвестицій.

Напруга зростає

Заява президентки Єврокомісії пролунала на тлі посиленої напруги через імовірне вторгнення Росії в Україну.

Днями в Україну доставили в Україну 90 тонн летальної зброї - в рамках пакету безпекової допомоги, нещодавно схваленої президентом Байденом для України.

Водночас 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.

Відкликати співробітників зі свого посольства в Україні почала і Велика Британія.

Європейський Союз поки не бачить причин евакуйовувати сім'ї своїх дипломатів з України - про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує агенція AFP.