Верховна Рада зібралася на карантин через ковід

43 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада може піти на карантин в лютому через все більшу кількість хворих на ковід серед депутатів та працівників апарату парламенту.

Щоб визначити, у якому форматі Рада працюватиме наступного тижня, 31 грудня - 4 лютого, відбудеться спеціальна нарада, повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у телеграмі.

"Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від "Слуги народу" зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, за нашою інформацією, на ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2-3 нові випадки зараження", - пише Палійчук.

Водночас депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк в телеграмі повідомив, що депутати планують наступного тижня лише відкрити нову сесію та піти на карантин.

Відповідно до розкладу роботи Ради, який опублікував Железняк, парламент планує провести одне пленарне засідання 1 лютого, а потім працювати в комітетах майже два тижні до 14 лютого.

В останні тижні, разом з поширенням нового варіанту коронавірусу Омікрон, в Україні різко збільшилася кількість нових випадків ковіду на добу.

Зокрема, 26 січня міністерство охорони здоров'я повідомило, що за попередню добу на ковід захворіли понад 26 тис. українців. Це втричі більше ніж тиждень тому - 19 січня.