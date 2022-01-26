Партія Путіна попросила про офіційне постачання зброї "ДНР" і "ЛНР"

1 година тому

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Провладна партія РФ "Єдина Росія" закликала виконавчу владу країни відкрито надати самопроголошеним ДНР та ЛНР зрою. Про це у своєму відеозверненні заявив перший заступник голови Ради Федерації Андрій Турчак.

За його словами, цей крок має стати відповіддю на те, що країни НАТО в останні тижні почали передавати Україні зброю на знак підтримки через скупчення російських військ на кордонах України.

Турчак заявив, що "Єдина Росія" "з величезною тривогою" ставиться до "накачування України західною летальною зброєю".

"Це роблять практично всі провідні країни НАТО, причому роблять це в дуже великих масштабах. Вважаю, що в таких умовах Росія повинна надати Луганській та Донецькій республікам необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності", - заявив він.

З таким же закликом до влади звернувся керівник фракції "Єдина Росія" в Держдумі Володимир Васильєв.

"Нас непокоїть питання захисту життя російських громадян та співвітчизників, які проживають на території "ДНР" та "ЛНР". У раді Думи, у фракції, у партії ми консультувалися з цього питання і дійшли розуміння, що не можемо кинути людей на поталу київського режиму", - додав Васильєв.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у відповідь на цю ідею звинуватив Київ в саботажі виконання мінських домовленостей і заявив, що Захід має вплинути на Україну.

"Виходжу з того, що це зобов'язання на Заході лежить і він має забезпечити виконання Києвом мінських угод. Тоді всі питання відпадуть. І я дуже сподіваюся, що так воно і буде", - сказав Лавров.

З жовтня місяця наростає напруга довкола українсько-російських відносин. Західна розвідка повідомляє, що РФ з жовтня стягує війська до українських кордонів.

Лунають гучні заяви про можливе вторгнення Росії до України. Зокрема, 25 січня прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що РФ цілком ймовірно може здійснити блискавичний рейд на Київ.

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Росія такі плани послідовно заперечує.

Днями в Україну прибула партія озброєння загальною вартістю близько 200 мільйонів доларів, повідомив представник держдепартаменту США. Це вже друга за останній час поставка озброєння Україні, і до того ж не остання. Скільки саме таких поставок ще буде, представник держдепартаменту не уточнив.

За повідомленням держдепартаменту, йдеться про летальну зброю та боєприпаси. Список озброєнь офіційно не публікувався, однак у фоторепортажі пресслужби ВПС США про відправку озброєнь в Україну дещо показали великим планом. Серед озброєнь є ракети для ручних протитанкових комплексів Javelin, які передали Києву в 2018 році. Крім того, преса та користувачі соцмереж помітили на фотографії гранатомети SMAW-D, призначені для боротьби з укріпленими дотами та бункерами.

Крім того, 21 січня США офіційно дозволили Естонії, Литві та Латвії постачати зброю американського виробництва в Україну. Естонія збирається передати кілька протитанкових комплексів Javelin, а Литва та Латвія планують поставити в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Велика Британія вже передала Україні одноразові переносні протитанкові комплекси NLAW. Це було перше постачання британської зброї Україні.