Секретар РНБО Олексій Данілов: "Біологічний годинник Путіна тікає"

1 година тому

Українська влада доволі стримано реагує на заяви західних партнерів про російську загрозу, президент Зеленський радить зберігати спокій, а міністр закордонних справ Кулеба - "не вестися на страшилки".

Багатьох хвилює, чому це відбувається, чи справді загроза російського вторгнення наскільки реальна і що робити у випадку початку великої війни.

Ситуацію загострило рішення американської влади евакуювати родини дипломатів з Києва.

То чи є привід для паніки, чи справді російське вторгнення сьогодні таке реальне і що робить українська влада - BBC News Україна спитала в секретаря РНБО Олексія Данілова.