Секретар РНБО Олексій Данілов: "Біологічний годинник Путіна тікає"
Українська влада доволі стримано реагує на заяви західних партнерів про російську загрозу, президент Зеленський радить зберігати спокій, а міністр закордонних справ Кулеба - "не вестися на страшилки".
Багатьох хвилює, чому це відбувається, чи справді загроза російського вторгнення наскільки реальна і що робити у випадку початку великої війни.
Ситуацію загострило рішення американської влади евакуювати родини дипломатів з Києва.
То чи є привід для паніки, чи справді російське вторгнення сьогодні таке реальне і що робить українська влада - BBC News Україна спитала в секретаря РНБО Олексія Данілова.
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