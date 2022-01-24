Посольства США і Британії вивозять сім'ї, Данілов закликає не панікувати. Теленовини ВВС
У випуску новин 24 січня:
- Загроза російського вторгнення підштовхнула Лондон і Вашингтон почати часткову евакуацію з Києва сімей дипломатів і частини персоналу, що не є ключовими для роботи посольства.
- НАТО планує відповісти на нарощування російських військ зміцненням сил альянсу у Східній Європі. Про що мова? Аналізує оглядач ВВС.
- Не треба панікувати, закликає секретар РНБО Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю ВВС.
- Євгеній Мураєв спростовує заяву британського МЗС про те, що його завербували російські спецслужби для планованої маріонеткової адміністрації України. Але чи справді важливі прізвища для політтехнологів Кремля?
#російськазагроза #евакуаціяпосольств #хтотакиймураєв
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