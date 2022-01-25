Борис Джонсон: Росія готує блискавичний напад на Київ

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У понеділок лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну. Прем'єр-міністр Борис Джонсон застеріг Росію, що цей крок буде "катастрофічним", а також "болісною, насильницькою та кривавою справою".

Джонсон навів "похмурі" дані британської розвідки, що Росія планує блискавичний наліт на Київ.

"Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі", - сказав він.

"Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок", - додав британський прем'єр.

Також у понеділок ввечері президент США Джо Байден провів відеодзвінок з європейськими союзниками, щоб виробити спільну стратегію проти російської агресії.

"У мене була дуже, дуже, дуже хороша зустріч - повна одностайність з усіма європейськими лідерами", - заявив за підсумками перемовин Байден.

Речник Даунінг-стріт сказав, що західні лідери "погодилися щодо важливості міжнародної єдності перед обличчям наростання ворожості Росії".

Якщо відбудеться подальше вторгнення Росії в Україну, "союзники повинні швидко відповісти покаранням, включаючи безпрецедентний пакет санкцій".

Автор фото, Getty Images

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Окрім того, Пентагон повідомив, що близько 8,5 тис. боєздатних американських військових перебувають у підвищеній бойовій готовності для розгортання в найкоротші терміни на тлі зростання напруги щодо України.

У Пентагоні заявили, що поки не ухвалили рішення щодо переміщення військ.

Це станеться лише в тому випадку, якщо військовий альянс НАТО вирішить активувати сили швидкого реагування, "або якщо розвинуться інші ситуації" навколо нарощування російських військ, заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що розгортання американських військ у самій Україні не планується.

Деякі члени НАТО, включаючи Данію, Іспанію, Францію та Нідерланди, вже планують або розглядають можливість відряджання винищувачів та військових кораблів у Східну Європу для зміцнення оборони в регіоні.

За вихідні в Україну прибуло близько 90 тонн американської "летальної допомоги", включаючи боєприпаси.

Водночас Росія продовжує заперечувати плани щодо військових дій проти України, попри скупчення 100 тис. її військовослужбовців поблизу українських кордонів.

Кремль заявив, що розглядає НАТО як загрозу безпеці і вимагає юридичних гарантій того, що альянс не буде розширюватись далі на схід, у тому числі на сусідню Україну. Але Сполучені Штати заявили, що зараз йдеться про російську агресію, а не про розширення НАТО.

У неділю адміністрація Байдена повідомила про евакуацію родичів співробітників свого посольства, Велика Британія, Австралія та Німеччина також забажали почати відкликати співробітників своїх дипломатичних відомств.

Секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив ВВС News Україна, що така реакція союзників не допомагає.

"Тут нам потрібна допомога, тому що, якщо люди почнуть панікувати, це ставить Україну в дуже небезпечне становище, і Росії буде легше маніпулювати нами", - сказав він.

Раніше міністерство закордонних справ Британії звинуватило президента Росії Володимира Путіна в тому, що він планує змістити українську владу та зробити лідером нового промосковського уряду ексдепутата Євгенія Мураєва.

Сам Мураєв назвав ці заяви "дурними", а МЗС Росії звинуватило британських колег у "розповсюдженні дезінформації".