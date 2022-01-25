Зеленський пообіцяв за бустер 500 грн. Кому їх дозволили витрачати на комуналку?

33 хвилин(и) тому

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Українцям, які отримають третю, бустерну дозу вакцини від ковіду, планують виплатити по 500 гривень додатково до 1000 гривень, яку вони вже отримали за перші два щеплення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після засідання ради національної безпеки та оборони (РНБО).

"Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн", - заявив президент.

За його словами, програма є-підтримка стає ширшою. Відтепер люди, яким понад 60 років, зможуть витрачати кошти, які держава виплачує людям за вакцинацію, на ліки.

А найближчим часом держава планує дозволити літнім людям витрачати виплати за вакцинацію на оплату комунальних послуг.

За словами, президента програму планують розширити на юних українців віком від 14 до 18 років.

"Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та іншого, вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги тощо", - запевнив Зеленський.

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За його словами, збільшення рівня вакцинації серед українців вже дає позитивні результати.

Рівень госпіталізації майже двічі менше у порівнянні з піком захворюваності восени 2021 року, а рівень смертності "набагато менший". У медзакладах зайнято "лише 28% ліжкомісць".

"Є усі шанси сподіватись що 2022 рік може бути останнім для пандемії ковід-19. Для цього потрібен високий рівень охоплення щеплень. Ми маємо бути вакцинованими, щоб бути здоровими. І це - безальтернативно", - заявив Зеленський.

У січні Україна дозволила отримувати бустерну дозу вакцини від ковіду всім охочим. Раніше низка країн світу, в тому числі країни ЄС та Україна, скоротили дію сертифікатів про вакцинацію. Без третьої, бустерної дози вони будуть діяти лише дев'ять місяців, а не рік, як це було раніше.

Бустер дозволить продовжити дію сертифікатів ще на дев'ять місяців, а отже вільно подорожувати та уникати ковідних обмежень.

Проте досі бустерна доза ще не доступна у Дії, вона там має з'явитись до кінця січня.