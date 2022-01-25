Активісти "SaveФоп" через РРО заблокували центр Києва. Які їхні вимоги

37 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В останні тижні 2021 року представники малого бізнесу намагалися змусити Раду вкотре відтермінувати обов'язковість фіскалізації продажів. Але не вийшло

Близько тисячі активістів руху "SaveФоп" заблокували урядовий квартал в центрі Києва, вимагаючи скасування РРО - реєстратори розрахункових операцій, які з 1 січня є обов'язковими для II-IІІ груп ФОП, що працюють з готівкою.

Активісти, які зібралися біля будівлі Верховної Ради у перший пленарний день після різдвяних канікул, перекрили, зокрема, вулицю Михайла Грушевського.

Протестувальники тримають плакати з написами "Не ведіться на зраду", "Ні, знищенню спрощеної системи оподаткування".

Натомість правоохоронці оточили будівлю парламенту, перекрили урядовий квартал та вулицю Липську.

Автор фото, Google maps Підпис до фото, Автомобільний рух в центрі столиці України паралізований

Учасники акції мають намір піти до офісу президента, а потім повернутися до будівлі ВР.

Відповідно до мап Google, наразі паралізований рух на вулиці Хрещатик, Московській, Інститутській, Грушевського, а також алея Героїв Крут та Володимирський узвіз.

Ускладнений рух на бульварі Лесі Українки, на вулиці Мечнікова та Кловському узвозі.

ФОПи проти РРО. Що це значить?

З 1 січня реєстратори розрахункових операцій (РРО) стали обов'язковими для II-IІІ груп ФОП, що працюють з готівкою.

Закон, який запровадив нові норми, протягом минулого року неодноразово ставав причиною акцій протестів. Рух "SaveФоп" щоразу збирався біля парламенту та на Хрещатику, вимагаючи скасування чи відтермінування закону.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, У вівторок поліція посилила кордон біля будівлі парламенту

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"Жодного відкату цієї системи не буде", - обіцяв натомість голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, один із найактивніших ініціаторів обов'язкового використання касових апаратів для малого бізнесу.

Лише за грудень 2021 року ФОПи на єдиному податку встановили 90 тисяч касових апаратів, на додачу до 65 тисяч, які вже мали РРО до цього, повідомляв Гетманцев.

За його інформацією, від останніх днів старого року підприємці щоденно реєстрували 10-11 тисяч РРО.

У січні підприємці скаржилися, що нове програмне забезпечення працювало зі збоями.

Противники нововведення сприймають примус до РРО як тиск і кажуть, що вимога влади відмовитися від "зошитів" і перейти до цифрових технологій у малому бізнесі, є не на часі для України.

Підприємці і далі вимагають відкласти запровадження обов'язкових РРО.