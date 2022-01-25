Блекаут у Казахстані, Киргизстані та Узбекистані. Чи можливо це в Україні

47 хвилин(и) тому

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Відразу кілька країн Центральної Азії, зокрема Казахстан, Киргизстан та Узбекистан, у вівторок постраждали від масштабного відключення електроенергії. Через це на якийсь час закрилися узбецькі аеропорти, на вулицях Ташкента та Бішкека перестали працювати світлофори.

У Киргизстані електропостачання зникло повністю, повідомляє кореспондент ВВС.

"Блекаут у всьому Киргизстані - повністю зникла електрика у всій країні! Вважається, що в регіональній електромережі сталася аварія, яка також призвела до відключення електроенергії частково в Казахстані та Узбекистані, в тому числі в Алмати й Ташкенті.

Першими без світла залишилися мешканці Казахстану. Вранці електрика зникла у частині районів найбільшого міста країни Алмати. Казахстанське видання Orda пише, що електрики також немає у Шимкенті, Таразі та Туркестанській області.

За даними казахстанського оператора з управління електричними мережами KEGOC, причиною перебоїв з електроенергією в регіоні стало навантаження транзитної лінії електропередач у Казахстані.

Казахстанська енергокомпанія "Самрук-Енерго" повідомила про аварійне відключення високовольтних ліній, що пов'язують регіон із північною та південною частинами загальної енергосистеми.

Після Казахстану проблеми зі світлом виникли у Ташкенті. Пресслужба міністерства енергетики Узбекистану повідомила, що масове відключення електроенергії у столиці сталося через аварію в електромережах сусіднього Казахстану.

"Узбецька електромережа, яка підключена до Єдиної електричної мережі, була пошкоджена внаслідок аварії, - повідомляє телеграм-канал відомства. - Відбулися раптові зміни напруги та частоти на 530 лініях із Казахстану".

У міненерго Киргизстану повідомляють, що збій електрики стався по всьому енергокільцю в Центральній Азії. У самому Киргизстані без світла залишилися Бішкек, Ош, а також деякі райони Чуйської та Іссик-Кульської областей.

При цьому в Таджикистані збоїв з електроенергією не зафіксували.

Метро зупинилося, ліфти застрягли

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За інформацією пресслужби компанії Uzbekistan Airports, усі аеропорти Узбекистану у вівторок вранці припинили роботу: через відключення електроенергії пасажири не можуть пройти контроль, деякі літаки йдуть на запасні аеродроми. Майже через годину робота аеропортів країни відновилася.

Аеропорт Бішкека через відключення електроенергії не закривався, але перейшов на автономне енергозабезпечення.

У Ташкенті закликали жителів не користуватися особистим транспортом без нагальної потреби, тому що в місті перестали працювати світлофори. Така сама ситуація склалася і в Бішкеку.

У столиці Узбекистану зупинилося метро, звідти евакуювали пасажирів, що застрягли. У Бішкеку люди застрягли у ліфтах.

В Узбекистані та Киргизстані через відключення електрики також виникли перебої з опаленням, каналізацією та водопостачанням.

Через проблеми з електрикою туристи застрягли на канатній дорозі на найбільшому гірськолижному курорті Узбекистану Амірсой під Ташкентом, проте незабаром робота канатної дороги відновилася.

Чи можливий блекаут в Україні?

Повторення такого ж сценарію, як в Центральній Азії, в Україні малоймовірне, каже експерт з питань енергетики Дмитро Маруніч у розмові з ВВС News Україна.

За його словами, проблема електромереж Узбекистану, Казахстану та Киргизстану в тому, що всі вони об'єднані в одну систему - південне енергокільце, яке залишилося ще з Радянських часів.

При чому система ізольована від інших енергосистем, тож ніхто не може оперативно прийти на допомогу, пояснює експерт.

За його словами, Україна працює синхронно з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, а також робить все, щоб приєднатися до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії - ENTSO-E. Зокрема, в 2021 році, за даними "Укренерго", на другому місці за імпортом електроенергії в Україну була Словаччина. На першому місці - Білорусь, а на третьому - Росія.

Маруніч підкреслює, що навіть зараз Україна купує електроенергію в Білорусі, а в 2021 році неодноразово отримувала звідти аварійну допомогу. Втім, експерт переконаний, що навіть якби Білорусь відмовила Україні в допомозі, катастрофи б не сталося.

"Не йдеться про системну аварію, але були б віялові відключення, якби ця допомога не була активована", - пояснює він.

Автор фото, UNIAN

Водночас він переконаний, що "покласти" українську енергосистему спеціально, наприклад, втручанням хакерів, - неможливо.

"У нас системи управління ще радянські, вони майже ніяк не пов'язані з інтернетом, втрутитися туди неможливо, - пояснює Маруніч. - Будь-які підступні хакери з Росії чи Америки заподіяти серйозну шкоду енергосистемі не можуть. Хіба що спричинити локальні збої, як в 2015 році".

"Це міф, на мою думку, я не вірю в це, - додає він. - А в те, що може щось зламатися і будуть віялові відключення, якщо буде холодно, оце набагато більш реальна загроза для української енергосистеми".

До нагальних проблем, зокрема, Маруніч відносить застарілість енергосистем та брак вугілля на теплоелектростанціях, які мають згладжувати пікові навантаження на систему, коли бракує ресурсу від атомних електростанцій.

"Від засідань РНБО вугілля на станціях більше не стане, та й атомні блоки стабільніше працювати не будуть", - підсумовує він.