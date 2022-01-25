Найбільший у світі телескоп припаркувався за мільйони кілометрів від Землі

1 година тому

Автор фото, NASA/CIL/Adriana Manrique Gutierrez Підпис до фото, "Джеймс Вебб" має бути готовий до повноцінних наукових операцій у червні-липні. На фото - художня ілюстрація телескопа

За тридцять днів після запуску найбільший і найпотужніший телескоп у світі "Джеймс Вебб" досяг точки в космосі, звідки спостерігатиме глибини Всесвіту.

Це точка Лагранжа L2 за 1,5 млн кілометрів від Землі, на її нічному боці.

Найближчими місяцями фахівці космічного агентства налаштовуватимуть обсерваторію, фокусуватимуть її дзеркала, зокрема, центральний елемент телескопа шириною 6,5 м.

Після цього телескоп, вартість якого оцінюють у 10 млрд доларів, розпочне роботу й надішле перші наукові дані.

Головне дзеркало телескопа складається з 18 берилієвих сегментів шестикутної форми. Сумарна площа їхньої поверхні становить 25 м², загальний діаметр - 6,5 м².

Це найбільше в історії дзеркало, що вийшло за межі земної атмосфери.

Автор фото, Northrop Grumman Підпис до фото, Окремі сегменти основного дзеркала мають діяти як одне ціле

"Ми наразі працюємо над тим, щоб усі ці 18 сегментів почали діяти як одне велике дзеркало, а також привести вторинне дзеркало у його оптимальний стан", - пояснив Чарлі Аткінсон з Northrop Grumman, американської аерокосмічної компанії, яка спільно з космічним агентством НАСА керувала розробкою телескопа.

"Ми робимо це за допомогою наукових схем, тому нам потрібно активувати наукові інструменти і перевірити їх за допомогою певного початкового калібрування", - сказав він BBC News.

Космічний телескоп НАСА "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope) вартістю 10 млрд доларів стартував 25 грудня 2021 року з Французької Гвіани.

Через величезні розміри "Вебб" довелося запускати у складеному вигляді за допомогою ракети Ariane 5.

"Джеймс Вебб" - спільний проєкт НАСА та Європейського космічного агентства, у роботі якого брали участь 17 країн. Його запуск готували майже 30 років.

Автор фото, Arianespace Підпис до фото, Фото з верхньої точки ракети, коли "Вебб" відокремлюється, щоб розпочати наступний етап своєї подорожі

Безодня, де повно зірок

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"Джеймс Вебб" є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, що буде здатна зафіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від землі галактик та зірок.

Науковці сподіваються, що телескоп допоможе їм зазирнути у найприхованіші й найвіддаленіші куточки Всесвіту.

Віддалені не лише у просторі, а й у часі. Адже "Вебб" здатен побачити об'єкти, розташовані на відстані до 13,5 млрд світлових років.

Це допоможе зрозуміти, як виглядав наш Всесвіт за 200 млн років після Великого вибуху.

Головне завдання телескопа - сфотографувати найперші зірки, що засяяли у Всесвіті, та дослідити далекі планети, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути придатними для життя.

Оскільки обсерваторія вестиме спостереження в інфрачервоному діапазоні, температура її інструментів не повинна перевищувати -223°C. Тому розробники космічного апарату обладнали його спеціальним сонцезахисним екраном, що має загальну площу поверхні 300 м².

Поки що місія "Вебба" не помилилася ні на крок. Запуск та подорож до точки Лагранжа L2 минули без пригод.

І навіть складний процес розкладання телескопа після того, як він відірвався від вершини ракети Ariane 5, виглядав як найпростіша репетиція.

"Ми у захваті від точності й успіху всіх цих розгортань", - сказав Кайл Хотт, провідний системний інженер місії в Northrop.

"Складно повірити, що кілька десятиліть тому все це було просто концепцією на папері, а тепер він тут, прибуває до точки Лагранжа L2. Ми дуже схвильовані й налаштовані по-бойовому".