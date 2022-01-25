Жінка дізналась про виграш $3 млн з листа у спамі
У Мічигані, США, жінка випадково знайшла у "спамі" повідомлення про виграш трьох мільйонів доларів у лотерею.
55-річна Лора Спірс розповіла, що шукала в електронній пошті потрібний їй лист і вирішила перевірити теку зі спамом. Відкривши її, вона побачила повідомлення, що виграла джекпот у державній лотереї Mega Millions.
"Я побачила лист від лотереї і не могла у це повірити, тому зайшла у свій обліковий запис на сайті лотереї, щоб переконатись. Я досі шокована, що дійсно виграла три мільйони доларів", - ділиться враженнями Спірс.
Тепер американка, яка раптово розбагатіла, планує достроково вийти на пенсію і в майбутньому уважніше стежити за своєю електронною поштою.
"Я додала адресу лотереї до списку надійних відправників на той випадок, якщо мені колись пощастить отримати ще один електронний лист із величезним призом", - сказала вона.
У лотерею Mega Millions грають у 45 штатах США. Вартість квитка - 2 долари.
2018 року житель Південної Кароліни виграв рекордний в історії Mega Millions джекпот 1,6 млрд доларів.