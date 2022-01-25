Резніков: зараз немає підстав очікувати повномасштабного вторгнення Росії

55 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло таке вторгнення здійснити.

Про це міністр заявив 25 січня журналістам у Верховній Раді. Цього ж дня він зустрічався із лідерами фракцій і керівниками парламенту.

"Станом на сьогодні ситуація в світі не змінилася. Агресія триває. Війна триває. Але підстав вважати, що відбудеться відкрите вторгнення через кордони з боку Росії, станом на сьогодні немає. Російські збройні сили не створили ударного угруповання, яке спроможне було би здійснити силове вторгнення в Україну", - вважає Олексій Резніков.

За його словами, чисельність російських військових поблизу україно-російського кордону - аналогічна тій, що була навесні минулого року, близько 109 тисяч.

Олексій Резніков наголосив, що міжнародні партнери надають підтримку Україні, ця допомога й надалі триватиме.

У понеділок лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну. Прем'єр-міністр Борис Джонсон застеріг Росію, що цей крок буде "катастрофічним", а також "болісною, насильницькою та кривавою справою".

Джонсон навіть навів "похмурі" дані британської розвідки, що Росія планує блискавичний напад на Київ.

Автор фото, Getty Images

"Наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в межах допомоги на суму 200 млн доларів. Перед цим ми отримали допомогу від уряду Сполученого Королівства та Північної Ірландії. І ця допомога у значних обсягах триває і триватиме. Польща, країни Балтії сьогодні стоять разом із нами", - сказав Олексій Резніков.

"Тривожна валіза не потрібна"

Він вкотре наголосив, що Збройні сили України укомплектовані та готові до виконання бойових завдань.

"Морально-психологічний стан чудовий, озброєння достатньо. Вони нас захищають грамотно, професійно, впевнено", - сказав міністр Резніков.

Міністр також сказав, що українцям не потрібна "тривожна валіза".

"Не потрібно мати жодної тривожної валізи. Максимум, тримайте при собі необхідні речі, якщо ваше дитя десь впаде і синці наб'є. Купіть йому йоду, не більше того", - зазначив Олексій Резніков журналістам.

"Загроза існує завжди"

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Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС News Україна заявив, що нинішня ситуація суттєво не відрізняється від того, що відбувалося у попередні роки.

"Ми в цьому процесі перебуваємо після першого вторгнення, яке відбулося у 2014 році, - із захопленням наших територій, із захопленням Криму, на що не відреагували США, Велика Британія, як гаранти Будапештського меморандуму", - сказав він.

"Загроза з РФ для нашої країни існує завжди. Це перше. У 2008 році президент Путін на зустрічі з президентом США зробив заяву, що такої країни, як наша країна, не існує, це штучне утворення, і на превеликий жаль, не отримав жорсткої відповіді на той час від президента США, що це не відповідає дійсності, що це незалежна країна, яка має свій суверенітет, а вони є гарантами цієї недоторканості", - сказав Олексій Данілов.

"Чи готові ми до їхніх активних дій? Так, готові. Чи будуть вони їх проводити? Нам невідомо, але підготовка у нас до цього іде і тут не треба робити якісь наголоси. Ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо", - підсумував секретар РНБО.