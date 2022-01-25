Дайте Україні чіткі строки вступу до НАТО. Верховна Рада ухвалила спеціальне звернення

12 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Верховна Рада України закликала міжнародні організації та парламенти іноземних держав визначити конкретні часові рамки вступу України до НАТО.

За це рішення проголосували 282 депутати - представники практично всіх фракції, окрім ОПЗЖ.

"Верховна Рада України звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає: підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції нашої держави до НАТО", - ідеться у зверненні.

У ньому наголошується, що курс на вступ до НАТО передбачений Конституцією України. Автори заяви посилаються на останні соціологічні дослідження, згідно із якими переважна більшість українців підтримує вступ до Північноатлантичного альянсу.

Парламент також нагадує, що рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, підтвердженого на Брюссельському саміті НАТО 2021 року, передбачає перспективи членства України в альянсі.

У зверненні також вказується, що Україна, НАТО та Європейський союз "єдині у своїй позиції щодо суверенного права України визначати вектор подальшої інтеграції, зокрема в питанні розширення та набуття членства в цих інституціях".

Автор фото, Sean Gallup

Окрім того, Верховна Рада закликає засудити дії Росії, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України" і "рішуче засудити" позицію РФ, спрямовану на блокування прогресу з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Росія зараз вимагає від НАТО дати чіткі гарантії невступу України до альянсу. Це питання - одне з ключових у безпековій кризі останніх тижнів через можливе вторгнення Росії.

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США та НАТО чітко заявили, що не можуть закривати двері до членства. Проте і давати якихось перспектив вступу для України відмовляються.

За час війни на Донбасі кількість українців, які підтримують вступ України до НАТО, постійно зростала.

Якщо у 2014 році за вступ України до НАТО висловлювалося майже 48% українців, проти - 32%, то у 2022 році - на ймовірному референдумі щодо вступу до НАТО 59,2% українців проголосували б за вступ. А серед тих, хто точно візьме участь в голосуванні, відсоток прихильників вступу до НАТО - 67,8%.