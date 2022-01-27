Канада шле в Україну 400 військових, обладнання і гроші. Зеленський подякував

43 хвилин(и) тому

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Канада розмістить в Україні до 400 своїх військових, а також передасть "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час брифінгу канадського уряду.

"Я дозволив Збройним силам Канади упродовж найближчих днів направити до України 60 військовослужбовців, які приєднаються до близько 200 жінок та чоловіків, які вже перебувають у країні", - сказав прем'єр-міністр Трюдо.

Цим військовим не можна брати участі в бойових операціях разом з українськими військовими. Канадські військові перебуватимуть в Україні як радники і консультанти.

Йдеться про розширення канадсько-української навчальної місії UNIFIER, яка покликана підвищувати обороноздатність Збройних сил України через обмін досвідом та спільні військові навчання. Спочатку місія збільшиться на 60 військовослужбовців, а потім - до 400.

Крім того, прем'єр постановив продовжити операцію UNIFIER ще на три роки. За словами Трюдо, це обійдеться Канаді в 340 млн доларів (близько 280 млн доларів США).

Трюдо також додав, що Канада передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам".

Крім того, на додачу до свого кредиту в 120 мільйонів доларів, які Канада запропонувала Україні минулого тижня, країна також додатково виділить 50 мільйонів канадських доларів (близько 39,5 мільйонів доларів США) гуманітарної допомоги.

"Канада залишається непохитним другом України та продовжить тісно співпрацювати з українським урядом та партнерами у регіоні", - сказав Трюдо, і додав, що невдовзі міністерка оборони Аніта Ананд приїде до Латвії та України відвідати дислоковані там канадські підрозділи.

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за підтримку.

"Вдячний Канаді та моєму другові Джастіну Трюдо за своєчасне рішення на підтримку обороноздатності України", - написав Зеленський у своєму твіттері.

У Канаді вважають, що загроза російського наступу в Україні стосується канадських національних інтересів. За словами міністерки фінансів Христя Фріланд, Росія ставить під загрозу демократію та підважує міжнародний устрій.