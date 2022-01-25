В Україну привезуть меч гетьмана, який штурмував Москву

1 година тому

Автор фото, Армія Інформ Підпис до фото, Копія меча, яку виставляли у Львові у 2020 році

В Україну з Польщі привезуть для експонування меч гетьмана Петра Сагайдачного, щоб вшанувати 400-річчя зі смерті діяча.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час візиту до Литви, передає пресслужба відомства.

"Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам'ятки", - розповів міністр.

За його словами, рішення привезти меч гетьмана "усно погодив" міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський.

"Попереду організація цього процесу", - додав Ткаченко.

Меч Петра Сагайдачного зберігається у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої, королевич Владислав IV Ваза, вручив Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином.

Петро Сагайдачний - один з найбільш відомих українських військових діячів козацької доби у 17-му столітті.

Автор фото, КМДА

Він очолював успішні походи проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.

Зокрема, під його проводом війська запорожців спільно з поляками штурмували та взяли в облогу Москву в 1618 році, коли королевич Владислав претендував на московський престол.

В результаті Московському царству довелося піти на значні поступки Речі Посполитій.

Петро Сагайдачний помер у Києві в квітні 1622 року.

Заява Ткаченка пролунала на фоні загострення ситуації на кордоні України й заяв західних лідерів про можливе вторгнення російських військ в Україну.