В Україну привезуть меч гетьмана, який штурмував Москву
В Україну з Польщі привезуть для експонування меч гетьмана Петра Сагайдачного, щоб вшанувати 400-річчя зі смерті діяча.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час візиту до Литви, передає пресслужба відомства.
"Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам'ятки", - розповів міністр.
За його словами, рішення привезти меч гетьмана "усно погодив" міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський.
"Попереду організація цього процесу", - додав Ткаченко.
Меч Петра Сагайдачного зберігається у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої, королевич Владислав IV Ваза, вручив Сагайдачному за перемогу над турками під Хотином.
Петро Сагайдачний - один з найбільш відомих українських військових діячів козацької доби у 17-му столітті.
Він очолював успішні походи проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.
Зокрема, під його проводом війська запорожців спільно з поляками штурмували та взяли в облогу Москву в 1618 році, коли королевич Владислав претендував на московський престол.
В результаті Московському царству довелося піти на значні поступки Речі Посполитій.
Петро Сагайдачний помер у Києві в квітні 1622 року.
Заява Ткаченка пролунала на фоні загострення ситуації на кордоні України й заяв західних лідерів про можливе вторгнення російських військ в Україну.