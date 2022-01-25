Летюче авто отримало сертифікат придатності

1 година тому

Автор фото, Klein Vision

Летючий автомобіль, здатний розвивати швидкість понад 160 км/год і набирати висоту понад 2500 м, отримав сертифікат льотної придатності Словацького транспортного управління.

Гібридний автомобіль-літак AirCar оснащений двигуном BMW і працює на звичайному паливі з бензоколонки.

Для перетворення автомобіля на літак потрібно дві хвилини 15 секунд.

Сертифікацію провели після 70 годин льотних випробувань і понад 200 злетів і посадок, повідомили в компанії.

"Сертифікація AirCar відкриває двері для масового виробництва дуже ефективних летючих автомобілів", - сказав творець автівки професор Стефан Кляйн.

"Це офіційне та остаточне підтвердження нашої здатності назавжди змінити подорожі на середні дистанції", - додав він.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Летюче авто проходить випробування у Словаччині

"Обережний оптимізм"

У червні летючий автомобіль здійснив 35-хвилинний політ між міжнародними аеропортами Нітри та Братислави у Словаччині.

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Компанія повідомила BBC News, що планує "найближчим часом полетіти до Лондона з Парижа".

Доктор Стів Райт, старший науковий співробітник з авіоніки та авіаційних систем в Університеті Західної Англії сказав, що ця новина стала "хорошим кроком" для компанії і налаштувала його на "обережний оптимізм щодо того, що одного дня можна буде побачити багато AirCars - але для цього треба пройти ще довгий шлях".

Інші компанії також розробляють транспортні засоби, які можуть літати та їздити по дорогах.

Триколісний PAL-V Liberty, який літає як гірокоптер, може законно їздити дорогами Європи та планує отримати сертифікацію Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу.

Але доктор Райт обережно ставиться до того, наскільки масово привабливими можуть бути летючі автомобілі.

"Чи майбутнє за летючими автомобілями? Так... і ні", - каже він.

"Революція особистого транспорту безумовно наближається, але насправді виглядає не так, - вважає науковець. - З транспортної точки зору, у нього є ніша - хоча це дуже цікава ніша".

Авіатаксі

AirCar злітає та приземляється, як звичайний літак, і для польоту на ньому потрібна ліцензія пілота.

Але низка компаній працюють над безпілотними послугами авіатаксі з автономним польотом і вертикальною посадкою і зльотом.

Промоутери сподіваються, що вони стануть зручним і гнучким видом транспорту - і деякі з них залучають значні інвестиції.

У понеділок компанія Boeing оголосила, що інвестує додаткові 450 мільйонів доларів у Wisk, каліфорнійську компанію автономного повітряного таксі, якою вона володіє разом із Kitty Hawk, компанією, заснованою співзасновником Google Ларрі Пейджем.