"Це буде друга Чечня": прем'єр Британії Борис Джонсон про загрозу нападу Росії на Україну

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"Це буде друга Чечня": прем'єр Британії Борис Джонсон про загрозу нападу Росії на Україну

21 хвилин(и) тому

"Я кілька разів був в Україні і трохи знаю цих людей. І думаю, вони боротимуться. Але насправді це не той шлях, яким має іти світ", - прем’єр-міністр Великої Британії розказав, що думає про російську загрозу.

Він вважає, що нападу Росії на Україну можна уникнути, хоча дані британської розвідки "песимістичні".