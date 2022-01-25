"Це буде друга Чечня": прем'єр Британії Борис Джонсон про загрозу нападу Росії на Україну
"Це буде друга Чечня": прем'єр Британії Борис Джонсон про загрозу нападу Росії на Україну
"Я кілька разів був в Україні і трохи знаю цих людей. І думаю, вони боротимуться. Але насправді це не той шлях, яким має іти світ", - прем’єр-міністр Великої Британії розказав, що думає про російську загрозу.
Він вважає, що нападу Росії на Україну можна уникнути, хоча дані британської розвідки "песимістичні".
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