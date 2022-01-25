Українська армія вчиться стріляти з британської протитанкової зброї. Що відомо про NLAW

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Пресслужба НАСВ

Українські військові готуються використовувати новітні протитанкові ракетні комплекси NLAW, які днями передала Велика Британія.

Такі навчання почалися у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомило офіційне інформагентство Міноборони Армія-inform.

Про те, що Британія надала Україні легкі протитанкові озброєння для захисту від можливого вторгнення Росії стало відомо понад тиждень тому. Однак тип озброєнь не розголошували.

Пізніше стало відомо, що йдеться саме про NLAW. Навчають українських військових інструктори британської тренувальної місії ORBITAL.

"Уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів", - каже начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

Що це за зброя

Автор фото, Пресслужба НАСВ

NLAW - це шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета. Гранатомет є одноразовим і працює за принципом "вистрілив - забув".

Комплекс, який розробила шведська компанія SAAB, має дальність стрільби до 800 м. Його вага - усього 12,5 кг, і тому з ним можна швидко пересуватися.

Як зазначили в Армії-info, його вважають "останнім рубежем протитанкової оборони".

"М'який старт за рахунок контейнера з незамерзаючою рідиною - після пуску ззаду вилітає хмара крапель, зменшуючи пороховий вихлоп і уможливлюючи стрілянину з будівель або дотів", - пише у фейсбуку військовий експерт Кирило Данильченко.

"Це Джавелін для коротких дистанцій"

Автор фото, Пресслужба НАСВ

Військовий оглядач Юрій Бутусов зазначає, що NLAW - "найкращий у світі гранатомет для бою в місті, який не має аналогів у Росії".

"NLAW - це Джавелін для коротких дистанцій", - пише він у фейсбуці.

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Аби зробити постріл, оператор дивиться в комп'ютеризований приціл, позначає мету, чекає захоплення і тисне на спуск. Решту роботи, зокрема розрахунок траєкторії польоту, поправки на вітер, приціл програмує сам.

Цей гранатомет призначений для стрільби із закритих приміщень - з укриття, верхніх поверхів будівель або підвалу.

"Це важлива відмінність від звичайних радянських та російських гранатометів. Реактивний струмінь не завдасть шкоди оператору, який зможе вибирати надійні укриття в закритих приміщеннях, стріляти навіть якщо підлога або стеля розташовані близько, що має важливе значення для боїв у місті", - коментує Бутусов.

"Британське Міноборони надало Україні свою найкращу зброю для контактних міських боїв", - резюмує він.