Джонсон: якщо Росія нападе на Україну, Британія підсилить війська НАТО

Ukrainian soldiers along the frontline near the town of Zolote, Ukraine

Автор фото, Getty Images

Британія готова розгорнути війська для захисту своїх союзників по НАТО в Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявив Борис Джонсон.

Він також попередив, що президент Путін стикнеться із жорстоким опором з боку України, і "багато синів російських матерів не повернуться додому".

Британія та її союзники також швидко та "в унісон" відреагують на вторгнення суворими економічними санкціями, додав він.

Росія, яка заперечує плани вторгнення в Україну, накопичила на українському кордоні близько 100 тисяч солдатів.

Сполучені Штати тим часом привели в бойову готовність 8,5 тис. військовослужбовців для швидкого розгортання. Росія заявила, що це викликало у неї "велике занепокоєння".

"Скоординовані та суворі економічні санкції"

Інші члени НАТО, зокрема Данія, Іспанія, Болгарія та Нідерланди, надсилають більше винищувачів і військових кораблів у Східну Європу для зміцнення оборони в регіоні.

"Британська армія очолює бойову групу НАТО в Естонії і, якщо Росія вторгнеться в Україну, ми спробуємо зробити внесок в нове розгортання сил НАТО, аби захистити наших союзників у Європі", - ідеться в заяві Джонсона. Він озвучив її через кілька годин після оголошення про те, що поліція почала розслідування справи про вечірки в його офісі під час карантинних обмежень.

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Що ж до санкцій проти Росії, то, за словами Джонсона, він та лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та ЄС домовилися, що запровадять "скоординовані та суворі економічні санкції". І вони будуть "більш важкими, ніж все, що ми робили проти Росії раніше".

"Ми погодилися, що треба якомога швидше фіналізувати ці заходи, щоб збільшити їхній стримувальний ефект", - додав він.

"Ми вже розсекретили переконливі дані розвідки, викривши намір Росії встановити маріонетковий режим в Україні. І ми надалі будемо розкривати будь-яке використання Росією кібератак, операцій під фальшивим прапором та дезінформації", - додав Джонсон.

Ідеться про заяву, яку кілька днів тому поширило МЗС Британії. У ній ішлося про те, що британські спецслужби дізналися про план Кремля змістити владу в Україні. Новий маріонетковий уряд, за цією інформацією, мав би очолити український політик Євгеній Мураєв. Російське МЗС та сам Мураєв цю інформацію рішуче спростували.

Близько половини співробітників, які працюють у посольстві Британії в Києві, мають повернутися до Британії, але, за словами Джонсона, посольство залишиться відкритим.

Кремль заявляє, що вважає НАТО загрозою власній безпеці, і вимагає юридичних гарантій того, що альянс не розшириться далі на схід, у тому числі на Україну.

Але США наполягають, що проблема не в розширенні НАТО, а в російській агресії.

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