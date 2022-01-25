Джонсон: якщо Росія нападе на Україну, Британія підсилить війська НАТО

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Британія готова розгорнути війська для захисту своїх союзників по НАТО в Європі, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявив Борис Джонсон.

Він також попередив, що президент Путін стикнеться із жорстоким опором з боку України, і "багато синів російських матерів не повернуться додому".

Британія та її союзники також швидко та "в унісон" відреагують на вторгнення суворими економічними санкціями, додав він.

Росія, яка заперечує плани вторгнення в Україну, накопичила на українському кордоні близько 100 тисяч солдатів.

Сполучені Штати тим часом привели в бойову готовність 8,5 тис. військовослужбовців для швидкого розгортання. Росія заявила, що це викликало у неї "велике занепокоєння".

"Скоординовані та суворі економічні санкції"

Інші члени НАТО, зокрема Данія, Іспанія, Болгарія та Нідерланди, надсилають більше винищувачів і військових кораблів у Східну Європу для зміцнення оборони в регіоні.

"Британська армія очолює бойову групу НАТО в Естонії і, якщо Росія вторгнеться в Україну, ми спробуємо зробити внесок в нове розгортання сил НАТО, аби захистити наших союзників у Європі", - ідеться в заяві Джонсона. Він озвучив її через кілька годин після оголошення про те, що поліція почала розслідування справи про вечірки в його офісі під час карантинних обмежень.

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Що ж до санкцій проти Росії, то, за словами Джонсона, він та лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та ЄС домовилися, що запровадять "скоординовані та суворі економічні санкції". І вони будуть "більш важкими, ніж все, що ми робили проти Росії раніше".

"Ми погодилися, що треба якомога швидше фіналізувати ці заходи, щоб збільшити їхній стримувальний ефект", - додав він.

"Ми вже розсекретили переконливі дані розвідки, викривши намір Росії встановити маріонетковий режим в Україні. І ми надалі будемо розкривати будь-яке використання Росією кібератак, операцій під фальшивим прапором та дезінформації", - додав Джонсон.

Ідеться про заяву, яку кілька днів тому поширило МЗС Британії. У ній ішлося про те, що британські спецслужби дізналися про план Кремля змістити владу в Україні. Новий маріонетковий уряд, за цією інформацією, мав би очолити український політик Євгеній Мураєв. Російське МЗС та сам Мураєв цю інформацію рішуче спростували.

Близько половини співробітників, які працюють у посольстві Британії в Києві, мають повернутися до Британії, але, за словами Джонсона, посольство залишиться відкритим.

Кремль заявляє, що вважає НАТО загрозою власній безпеці, і вимагає юридичних гарантій того, що альянс не розшириться далі на схід, у тому числі на Україну.

Але США наполягають, що проблема не в розширенні НАТО, а в російській агресії.