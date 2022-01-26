Поліомієліт, рак і коронавірус. Що відомо про стан хлопчика із Закарпаття

Катерина Паллаг

для ВВС News Україна, Закарпаття

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У дворічного хлопчика із Закарпаття виявили поліомієліт ІІ типу. Наявність вірусу підтвердили у лабораторіях Центру громадського здоров'я та ВООЗ.

Перші ознаки захворювання у дитини з'явилися ще торік, 13 грудня, а за 10 днів помітили симптоми млявого нижнього парапарезу. Цей неврологічний синдром вражає кінцівки, а сам поліомієліт може призвести до інвалідності та навіть смерті.

Нині дитина перебуває у ковідному відділенні Львівського "Охматдиту". 2-річний Роман лікувався від онкології, а разом із поліо підхопив ще й коронавірус.

На початку листопада 2021 року поліовірус I та II типів виявили у інших п'ятьох дітей із Закарпаття. Четверо випадків, коли виявили вірус II типу, протікали безсимптомно, у 12-річної дівчинки з І типом - відійняло ногу.

Всі інфіковані діти на Закарпатті не щеплені від поліомієліту

Зараз в області проводять епідеміологічне розслідування. З'ясовують, чи пов'язаний цьогорічний випадок із попередніми.

Лікували від онкології

Дворічний Роман разом із родиною проживає в одному з гірських сіл Міжгірщини, що на Закарпатті. Проте останнім часом більшу частину свого життя проводить у лікарняних палатах: у хлопчика діагностували онкологічне захворювання.

"Родина часто їздила на консультації та лікування, у дитини проблеми зі шкірою", розповіла ВВС News Україна заступниця місцевої лікарні з питань педіатрії Людмила Поп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наслідки поліомієліту у дітей

За словами лікарки, на момент останнього від'їзду на лікування жодних скарг до місцевих лікарів стосовно здоров'я дитини, не враховуючи шкірне захворювання, не надходило.

"Ми знаємо, що дитина не мала щеплення від поліомієліту. Батьки не хотіли. Знаємо, що вже після від'їзду у нього з'явилися кишкові розлади та млявість. Але ж вони постійно по лікарнях їздили, можливо, там і підхопили. У нас випадків поліо більше немає", - додала Людмила Поп.

Приєднався коронавірус

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Наявність поліовірусу у дитини підтвердили у двох лабораторіях : у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та лабораторії ВООЗ у Гельсінкі. Поліовірус запідозрили наприкінці грудня, коли у дитини помітили проблеми із кінцівками, що є симптомом млявого нижнього парапарезу.

Зараз хлопчик перебуває на лікуванні у Львівському "Охматдиті". Попри поєднання трьох небезпечних недуг, стан дитини стабільний. Про це у коментарі ВВС News Україна повідомила директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Олександра Бурда.

"Дитина з ковідом і онкологічним захворюванням. Я сьогодні спілкувалася із лікарями, клінічних проявів поліо зараз немає", - додала вона.

ВВС News Україна вдалося поспілкуватися із мамою 2-річного Романа Тетяною.

"Йому не так погано, як про це пишуть, він почуває себе набагато краще", - заявила вона.

Розповісти, чому не зробила сину планове щеплення проти поліомієліту, мама Тетяна не схотіла: "Я не бажаю нічого коментувати, вибачте".

"Це прикро"

Нині на Закарпатті проводять епідеміологічне розслідування, аби з'ясувати, де та як інфікувався дворічний хлопчик.

Родина проживає в окремому приватному будинку. Роман - єдина дитина в сім'ї, до садочка не ходив, тож серед контактних в Закарпатській області - лише бабуся, дідусь та сусіди.

Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик у коментарі ВВС News Україна зазначила: "Нам дуже прикро, що такі випадки трапляються у той час, коли є безкоштовна та якісна вакцина".

П'ятеро дітей, у яких виявили вірус поліомієліту восени 2021 року, теж не мали щеплень. Така позиція була свідомим рішенням їхніх батьків.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Закарпаття - один із аутсайдерів в Україні за рівнем вакцинації від коронавірусу

Четверо із цих дітей перенесли інфекцію безсимптомно, ці випадки інфікування поліовірусом епідеміологи пов'язали із випадком на Рівненщині. Там у жовтні поліомієліт підтвердили у півторарічної дитини.

Тоді як у 12-річної інфікованої поліовірусом дівчинки з Тячівщини порушилася рухливість ноги, дитина й досі проходить реабілітацію.

Жодній із п'яти інфікованих вірусом поліомієліту дітей на Закарпатті, діагноз "поліомієліт" не поставили. Його отримав лише 2-річний Роман з Міжгірщини.

"По клініці - це схожі випадки, по діагнозу - не готова відповісти", - сказала Вікторія Тимчик.

Коментувати зв'язок цьогорічного випадку з попередніми Тимчик також поки що відмовилася.

Востаннє поліомієліт на Закарпатті офіційно фіксували у 2015 році. Тоді про два випадки захворювання дітей повідомив тодішній міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. За його словами, одній дитині було чотири роки, другій - 10 місяців.

Міністр тоді повідомив, що діти не були вакциновані. Водночас Закарпатська санітарно-епідеміологічна служба не вважала тоді, що ці випадки однозначно свідчать про поліомієліт.

Діти згодом "відновилися після захворювання", повідомили у МОЗ.

Станом на 1 жовтня 2021 року, в Україні рівень охоплення трьома дозами вакцин проти поліомієліту дітей до року становить 59,7%.

Що таке поліомієліт

Це гостре інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом. Поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду.

Вірус проникає в організм через рот, потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликає довічний параліч.

Першими симптомами є лихоманка, втома, головний біль, блювота, слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках. Параліч може додатися за лічені години. Він часто вражає ноги, але кожний десятий пацієнт помирає від задухи в результаті паралічу легеневих м'язів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Згідно з даними ВООЗ, поліомієліт вражає переважно дітей до 5 років

Кожен 200-й інфікований залишається паралізованим на все життя, повідомляє ЮНІСЕФ. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати захворювання далі.

Захворіти може кожна невакцинована людина - як дитина, так і дорослий. Але найбільш вразливі діти у віці до п'яти років.

Єдиний спосіб убезпечитися від наслідків хвороби, наполягають медики, це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує. Є два типи безпечних та ефективних вакцин від поліо: інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), яку вводять ін'єкційно, та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) - краплі у рот.

Згідно з календарем профілактичних щеплень України, дітей вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців (ІПВ), у 6 та 14 років (ОПВ). Шести доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.