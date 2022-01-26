Невакцинованому пацієнту в США відмовили у пересадці серця

1 година тому

Автор фото, CBS

Американська лікарня відмовила пацієнту в пересадці серця - принаймні частково через те, що він не вакцинований проти Covid-19.

31-річний ДіДжей Фергюсон гостро потребує нового серця, але лікарня Brigham and Women's Hospital в Бостоні виключила його зі свого списку, сказав його батько Девід.

Він розповів, що вакцина від Covid суперечить "основним принципам його сина, він у це не вірить".

У лікарні своєю чергою заявили, що дотримуються правил.

"З огляду на дефіцит доступних органів, ми робимо все можливе, щоб пацієнт, якому пересадили орган, мав найбільші шанси на виживання".

Речник лікарні сказав, що вони вимагають від кандидатів на трансплантацію мати щеплення від Covid-19 та вести відповідний спосіб життя, "щоб створити найкращі шанси для успішної операції, так і оптимізувати виживання пацієнтів після трансплантації, враховуючи, що їхня імунна система сильно пригнічена".

Ретельно сформульована заява лікарні може означати, що причиною відмови пацієнту могли бути й інші фактори, окрім відсутності вакцинації, але вони відмовилися обговорювати деталі, посилаючись на конфіденційність інформації.

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У лікарні додали, що більшість із 100 000 людей у ​​списках очікування на трансплантацію органів не отримають орган протягом п'яти років через брак доступних органів.

За даними GoFundMe, пан Фергюсон перебуває в лікарні з 26 листопада 2021 року, і він страждає від спадкової хвороби серця, через яку його легені наповнюються кров'ю та рідиною.

Організатор збору коштів каже, що пан Фергюсон стурбований тим, що у нього може виникнути запалення серця - потенційний побічний ефект від вакцинації від коронавірусу, який, як наголошує Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC), є рідкісним і тимчасовим - і що це може бути небезпечним, зважаючи на слабкість його серця.

CDC заохочує реципієнтів трансплантації та тих, хто знаходиться у їхньому найближчому оточенні, отримати повну вакцинацію та бустерну дозу.

Доктор Артур Каплан, керівник відділу медичної етики в Школі медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету, сказав CBS News, що після будь-якої трансплантації органів імунна система пацієнта майже не працює, і навіть звичайна застуда може виявитися смертельною.

"Органів не вистачає, ми не збираємося роздавати їх тим, хто має низькі шанси вижити, коли інші, які вакциновані, мають більше шансів вижити після операції", - каже доктор Каплан.

Пан Фергюсон, який має двох дітей і в якого скоро має народитися третя, залишається в лікарні, розповіли його близькі.

Його сім'я припустила, що він занадто слабкий, щоб перевести його в іншу лікарню, і "його час спливає".

"Мій хлопчик бореться дуже хоробро, у нього є чесність і принципи, в які він дійсно вірить, і це змушує мене поважати його ще більше", - каже Девід Фергюсон.

"Це його тіло. Це його вибір", - додає він.

За останні тижні це не перший випадок, коли невакцинований американець стикається з перешкодами у сфері охорони здоров'я.

Раніше цього місяця жінка з Міннесоти подала до суду на свою місцеву лікарню після того, як лікарі намагалися зняти її невакцинованого чоловіка з апарату штучної вентиляції легенів, до якого він був підключений протягом двох місяців.

Повністю вакциновані трохи понад 63% населення США, і близько 40% американців отримали третю бустерну дозу.