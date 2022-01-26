У Китаї змінили фінал "Бійцівського клубу". Влада завжди має перемагати

1 година тому

Автор фото, AF archive/Alamy Stock Photo

Кінець культового американського фільму 1999 року "Бійцівський клуб" видалили для глядачів у Китаї та замінили на екран із повідомленням про перемогу влади.

В оригінальній кінцівці оповідач Едварда Нортона вбив своє уявне альтер его Тайлера Дердена, якого грає Бред Пітт, перед тим, як вибухи руйнують будівлі в кульмінаційний момент змови щодо зміни суспільного устрою, що отримала назву Project Mayhem.

У Китаї перед вибухами тепер з'являється повідомлення, що поліція зірвала змову, заарештувала злочинців і відправила Дердена до "божевільні".

Новий фінал розповідає глядачам: "За допомогою підказки, наданої Тайлером, поліція швидко розгадала весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби. Після суду Тайлера відправили до божевільні, де він отримував психологічну допомогу. Його виписали з лікарні в 2012 році".

Фільм режисера Девіда Фінчера нещодавно з'явився на стримінговій платформі Tencent Video, і Human Rights Watch назвала ці зміни "антиутопічними".

Чак Поланік, який у 1996 році написав роман, за яким зняли "Бійцівський клуб", саркастично написав у Твіттері: "Це СУПЕР чудово! У Китаї кожен отримує щасливий кінець!"

"Як дивовижно. А я й не знав! Справедливість завжди перемагає. Нічого ніколи не вибухало. Кінець", - додав автор на Substack.

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Художник-дисидент Ай Вейвей також опублікував посилання на історію про зміни із запитанням: "Що б сказав Тайлер Дерден?"

Американський сенатор-республіканець Тед Круз, який представляє Техас, написав: "Друге правило "Бійцівського клубу" - "ми будемо робити і говорити все, що скажуть нам китайські комуністичні цензори".

Обурені глядачі, які раніше бачили піратські копії оригіналу, повідомили про зміни в соціальних мережах.

Китайська цензура нерідко скорочує західні фільми, але кінцівку змінює набагато рідше.

Втім, деякі користувачі відзначали фільми, які раніше зазнали подібного втручання - наприклад, кримінальна драма з Ніколасом Кейджем "Збройовий барон" 2005 року та "Кровні борги" 1985 року.

Інші ж скористалися можливістю, щоб запропонувати власні альтернативні кінцівки.