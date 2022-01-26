Байден припустив санкції особисто проти Путіна у разі вторгнення в Україну

1 година тому

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден припустив введення санкцій особисто проти російського президента Володимира Путіна у випадку вторгнення російських військ в Україну.

Про можливі санкції американський президент заявив під час спілкування з журналістами у Вашингтоні. Байден відповів "так", коли один із журналістів запитав його, чи роздумує він над тим, щоб застосовувати санкції конкретно проти Путіна, якщо той все ж таки вирішить піти на вторгнення в Україну.

Досі жодні санкції з боку Заходу не поширювались особисто проти російського президента. Його прессекретар Дмитро Пєсков раніше говорив, що це було б рівносильно розриву відносин.

Раніше представники адміністрації також казали, що напад на Україну призведе до заборони високотехнологічного експорту в Росію.

Заяви Байдена з'явились після того, як інші західні лідери ще раз попередили, що Росія заплатить велику ціну за вторгнення в Україну.

Росія обвинувачує США та інші країни у "ескалації напруги" у цьому питанні та заперечує, що планує вдертись в Україну.

Однак Москва посилила військову присутність на кордоні з Україною, розмістивши там понад 100 тисяч російських військових.

Пресслужба Білого дому повідомила, що у США є кілька військових сценаріїв на різні випадки розвитку подальших подій. Крім того, Вашингтон вважає пріоритетом нарощування присутності сил НАТО у країнах Східної Європи.

У США в підвищену бойову готовність приведені 8,5 тисяч військових, яких у будь-який момент можуть перекинути в Європу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У вівторок в Київ доставили ще три сотні протитанкових ракет "Джавелін", повідомив телеканал Fox News

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За словами голови Пентагона Джон Кірбі, це станеться, щойно надійде запит з боку НАТО, чи, як виразився Кірбі, "у разі низки інших ситуацій".

Ідею мобілізації висунув міністр оборони США Ллойд Остін. Рішення про перекидання військ має схвалити Джо Байден. Якщо до цього дійде, всі 8,5 тисяч військових опиняться у Європі протягом п'яти днів, кажуть у Вашингтоні. Раніше на перекидання військ відводилось 10 днів.

Але разом із тим ніяких планів з введення військ США в саму Україну, яка не є членом НАТО, немає. Про це ще раз у вівторок повторив Джо Байден.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс також звернувся з попередженням до Білорусі, на територію якої в останні тижні прибула значна кількість російськ військ, за офіційною версією - для участі в спільних навчаннях, запланованих на лютий.

"Ми ясно дали зрозуміти Білорусі, що якщо вона дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, її чекає швидка та рішуча відповідь з боку США, наших союзників і партнерів", - підкреслив Прайс.

Поки що НАТО розширює свою присутність у Болгарії, Румунії та Прибалтиці. У ці країни направили військові кораблі та винищувачі.

Прессекретар президент Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі занепокоєні тим, як США нагнітають напругу. Він сказав, що у Москві ретельно слідкують за ситуацією та мобілізацією американських військових та можливим перекидання їх у Європу. Москва все ще чекає письмових відповідей від НАТО та США на російські безпекові вимоги.

"Треба отримати той самий горезвісний текст, ми сподіваємось, що отримаємо його на цьому тижні", - сказав Песков.

Автор фото, Europa Press News Підпис до фото, Іспанський фрегат "Блас де Лесо" направляється до місця дислокації у складі постійного групування НАТО в Чорному морі. Корабль вийшов з іспанського порту Ферроль 22 січня

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що від'їзд деяких західних дипломатів із Києва - це складна гра, яка зовсім не означає неминучості конфлікту.

"Посольства країн ЄС і багатьох інших залишають всіх своїх працівників в Україні. Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучої ескалації, і є тонкощами складної дипломатичної гри", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Він також підкреслив, що Україна робить все для того, щоб як можна скоріше відбулась зустріч чотирьох лідерів Нормандського формату для встановлення миру на Донбасі.

"Завтра відбудеться зустріч радників Нормандського формату. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка та робота 24/7. А значить - буде результат. А значить - буде і мир", - заявив президент України.