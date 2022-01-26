"З Києва видно ближче". Український посол прокоментував заяви про загрозу вторгнення Росії

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Розгортання американських військ в Україні поки що не планується, заявили в Пентагоні

Україна зберігає баланс між збереженням спокою та готовністю протистояти на тлі повідомлень про можливість нападу з боку Росії. Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"У мене немає підстав не довіряти керівництву, моїм друзям і колегам-міністрам, які займаються цим безпосередньо. Я впевнений, що з Києва видно ближче, що відбувається", - сказав посол.

Так він прокоментував заяви британських та американських високопосадовців щодо ймовірного вторгнення в Україну.

"Я вважаю, що баланс правильний між тим, щоб зберігати спокій і готуватися протистояти, він зараз знайдений і його треба триматися", - додав Пристайко.

Посол нагадав заклики Британії до своїх громадян під час Другої світової війни: keep calm and carry on, тобто залишайтеся спокійними і продовжуйте працювати. За його словами, українцям варто діяти так само.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вадим Пристайко каже, що з Києва видніше, що відбувається на кордоні з Росією

Вадим Пристайко також назвав критичну точку загострення ситуації, після якої Україні доведеться вживати безпосередніх заходів.

"Перший перехід російського солдата через наш кордон. Це вже достатня підстава, щоб розуміти, що це почалося", - сказав посол. Водночас він додав, що Україна разом з міжнародними партнерами зробить усе, щоб цього не відбулося і війни не було.

"Блискавичний удар" та прямі санкції

У понеділок лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон навів "похмурі" дані британської розвідки, що Росія планує блискавичний наліт на Київ.

"Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі", - сказав він.

Він застеріг Росію, що цей крок буде "катастрофічним", а також "болісною, насильницькою та кривавою справою".

Президент США Джо Байден припустив введення санкцій особисто проти російського президента Володимира Путіна у випадку вторгнення російських військ в Україну.

Досі жодні санкції з боку Заходу не поширювались особисто проти російського президента. Його прессекретар Дмитро Пєсков раніше говорив, що це було б рівносильно розриву відносин.

Маріонетковий режим

Днями МЗС Британії звинуватило Росію у спробі привести до влади в Україні проросійських політиків та встановити маріонетковий режим у Києві на чолі з ексдепутатом та власником телеканалу "НАШ" Євгеном Мураєвим.

Автор фото, ВВС

Кремль очікувано назвав це відвертою дезінформацією, а сам політик заявив, що тут "нічого коментувати" і назвав таку інформацію "глупством".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У Києві до заяви Великої Британії дехто поставився скептично.

"Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, який не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена цих людей", - сказав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов в інтерв'ю ВВС.

Росія неодноразово заперечувала, що має агресивні плани щодо України. Так само як заперечувала присутність своїх військ на Донбасі. Москва наполягає, що лише намагається убезпечити свої інтереси та вимагає документальних гарантій того, що НАТО не буде розширюватись далі на схід.