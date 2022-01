"З Києва видно ближче". Український посол прокоментував заяви про загрозу вторгнення Росії

1 година тому

Посол нагадав заклики Британії до своїх громадян під час Другої світової війни: keep calm and carry on, тобто залишайтеся спокійними і продовжуйте працювати. За його словами, українцям варто діяти так само.