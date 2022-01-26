США відповіли на вимоги Росії. Кулеба каже, що позицію України врахували

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Посол США покидає будівлю МЗС Росії після того, як привіз сюди відповідь Вашингтону

США офіційно передали відповідь на вимоги, які Росія висунула в грудні 2021 року. Зокрема, йшлося про вимогу більше не розширювати НАТО на схід та не приймати Україну в альянс.

Письмову відповідь Вашингтону в міністерство закордонних справ Росії приніс американський посол в РФ Джон Салліван, передає пресслужба МЗС Росії.

Російське агентство "РИА Новости" повідомило, що посол невдовзі покинув міністерство.

Про що саме йдеться у відповіді США на російські вимоги, ще невідомо.

Водночас раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що інтереси України в документі врахували.

"Її (позицію України - Ред.) враховано, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині України, не викликають наших заперечень", - заявляв міністр у середу.

ЗМІ повідомляють, що НАТО також надало Росії свою відповідь у середу ввечері.

Чого вимагала Росія?

У грудні Москва оприлюднила проєкт угод із США та країнами НАТО, в яких запропонувала юридично закріпити відмову НАТО від подальшого розширення на схід та від прийняття України до своїх лав.

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Москва також вимагала вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

На Заході цю пропозицію назвали ультиматумом, оскільки її висунули на тлі повідомлень про розміщення біля кордонів України великого угруповання російських військ.

РФ запідозрили у підготовці до вторгнення в Україну та заявили, що вимоги Москви суперечать принципам західних демократій.

Сам президент Росії Володимир Путін пізніше переконував, що це не ультиматум, а турбота про безпеку Росії.

"Те, що вони (НАТО - Ред.) зараз роблять на території України або намагаються робити і планують робити, це ж не за тисячі кілометрів від нашого національного кордону, це на порозі нашого дому", - заявляв Путін.

"Ми сподіваємося на конструктивні та змістовні переговори з видимим, причому у визначені терміни, кінцевим результатом", - зазначав він.