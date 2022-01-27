Нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей. Що відомо про нього та мотиви

1 година тому

Автор фото, Національна поліція

Нацгвардієць Артемій Рябчук, як повідомляє поліція, 27 січня вбив п'ятьох людей та ще п'ятьох поранив. Його вже затримали, і, як стверджує ДБР, він здався правоохоронцям сам.

Інцидент стався в Дніпрі на території машинобудівного заводу "Південмаш" близько 3:40 ранку, де чергував конвой нацгвардії.

Коли військовослужбовцям видавали зброю, Рябчук раптово почав стрілянину. На відео з місця події, яке потрапило до мережі, видно, що нацгвардієць повертався та добивав поранених.

В результаті загинули на місці четверо нацгвардійців та одна цивільна жінка, працівниця заводу. Ще п'ятеро отримали поранення та потрапили до шпиталю.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Рябчук випустив три кулі впритул у 22-річну дівчину, що служила в нацгвардії.

"Дівчина отримала поранення в коліно, плече та найтяжче - в живіт. Зараз в хірургії лікарні Мечнікова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові", - написав Геращенко в фейсбуці.

Автор фото, ДБР

На відео видно, як стрілець забирає з собою зброю та боєприпаси, а потім тікає. В результаті операції з перехоплення його вдалося затримати за кілька годин в місті Підгороднє Дніпропетровської області.

Що відомо про стрільця та його мотиви

За даними МВС, Артемію Рябчуку 21 рік. Він родом з міста Ізмаїл Одеської області.

"Він був призовником строкової служби. Виріс без батька", - уточнює в фейсбуці Антон Геращенко.

За інформацією каналу "Україна24", Рябчук до призову працював на складі на приватному підприємстві в Одеській області, отримав середню технічну освіту.

На строкову службу пішов восени 2021 року.

Автор фото, Національна поліція

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27 січня він з іншими службовцями Нацгвардії перебував в караулі машинобудівного заводу "Південмаш".

Пізніше в мережу злили відео оперативників, Рябчук розповів про деталі злочину на камеру. За його словами, він стріляв у нацгвардійців, які були на чергуванні. Одному з них вдалося втекти.

Він також пояснив, чому стріляв в жінок - дівчину з Нацгвардії, яка отримала важкі поранення, та співробітницю заводу, яка померла на місці.

"Я знав, що операторша зв'язується з частиною кожні 30 хвилин та докладає обстановку, щоб вона не доклала, я пальнув по ній", - розповів Рябчук.

Співробітниця заводу, за його словами, сиділа на прохідній та не хотіла його випускати з території заводу.

"Вистрілив їй в голову", - додав нацгвардієць.

Після цього він все одно не зміг самотужки відчинити двері, тому перерізав колючий дріт та переліз паркан.

Станом на 13.00 мотиви вчинку чоловіка досі невідомі.

Втім депутатка від "Слуги народу", член комітету з правоохоронної діяльності Юлія Яцик повідомила, що, за її інформацією, Рябчука цькували на службі.

"Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - написала Яцик у фейсбуці.

Вона підкреслила, що це "не виправдовує поведінку нацгвардійця", але може стати підставою притягнути до відповідальності інших службових осіб.

У ДБР на запит BBC News Україна відповіли лаконічно, що "перевіряють всі версії".

Але в МВС вже наголосили, що проведуть розслідування щодо того, чи не піддавався він тиску та цькуванню в колективі.

Питання викликає також те, як він проходив медкомісію, за висновками якої нацгвардійцю надали доступ до бойової зброї.

Автор фото, Національна поліція

За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Рябчук сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

Зокрема, заступник директора теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події, розповів, що Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцеперебування.

За скоєне нацгвардійцю загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.