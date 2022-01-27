У Дніпрі нацгвардієць розстріляв п'ятьох військовослужбовців

8 хвилин(и) тому

Автор фото, МВС

У Дніпрі військовослужбовець нацгвардії розстріляв п'ятьох військових та втік, оголосили спецоперацію.

Внаслідок трагедії загинуло п'ятеро осіб, ще п'ятьох з пораненнями госпіталізували, повідомила поліція.

Подія сталася 27 січня близько 3:40 ранку на території південного машинобудівного заводу.

До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї.

У результаті п'ятеро військовослужбовців загинули на місці, ще п'ять осіб отримали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.

Поліція повідомила, що це військовослужбовець національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.