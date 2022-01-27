У Дніпрі нацгвардієць розстріляв п'ятьох військовослужбовців
У Дніпрі військовослужбовець нацгвардії розстріляв п'ятьох військових та втік, оголосили спецоперацію.
Внаслідок трагедії загинуло п'ятеро осіб, ще п'ятьох з пораненнями госпіталізували, повідомила поліція.
Подія сталася 27 січня близько 3:40 ранку на території південного машинобудівного заводу.
До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї.
У результаті п'ятеро військовослужбовців загинули на місці, ще п'ять осіб отримали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину.
Поліція повідомила, що це військовослужбовець національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області.
У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.