Ковід наступає. В Україні вперше понад 30 тисяч нових хворих

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Уніан

В Україні вперше зафіксували 32 393 нових випадків ковіду. Це новий рекорд.

Серед них за минулу добу заразилось 4 847 дітей та 797 медпрацівників, повідомили у МОЗ.

Стрімке зростання захворюваності на ковід зростає в Україні три тижні поспіль. Якщо на початку січня виявляли 1-3 тисячі випадків, то до кінця місяця їхня кількість зросла до 20-30 тисяч.

При цьому рівень госпіталізації збільшився не так сильно. За даними Київської школи економіки, за минулий тиждень госпіталізації зросли на 38%.

У міністерстві кажуть, що в Україні все ще домінує штам Дельта, однак є багато випадків Омікрону.

Перший випадок Омікрону в Україні зафіксували 18 грудня. Дослідження говорять, що цей штам коронавірусу більш м'який, ніж попередні. Він легше переноситься, однак більш заразний.

"Попри те, що симптоми Омікрону здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров'я, госпіталізацію та летальні випадки", - кажуть у МОЗ.

Раніше у міністерстві прогнозували, що новий плеск захворюваності на ковід почнеться з кінця січня." У цей час буде більше Омікрону", - казав головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю BBC News Україна.

Через стрімке поширення Омікрону в небезпеці перебувають люди, які не пройшли "принаймні базового курсу вакцинації" проти ковіду, застерігають у міністерстві.

Понад 15 мільйонів українців уже отримали першу дозу вакцини, а повний курс пройшли 14,5 мільйона. Понад 271 тисяча людей вже мають і третю, бустерну дозу.

Дві дози не дають належного захисту від Омікрону, лікарі рекомендують колоти і третю дозу.

З 6 січня в Україні дозволили щеплювати бустером усіх охочих українців.