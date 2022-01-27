Рак через Фукусіму? Шестеро японців подали до суду на оператора АЕС

22 хвилин(и) тому

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Шість молодих японців позиваються проти оператора атомної електростанції "Фукусіма-1" після того, як у них розвинувся рак щитоподібної залози.

Вони вважають, що причина їхньої хвороби - саме ядерна катастрофа 2011 року.

Позивачі, яким на момент аварії на японській АЕС було від 6 до 16 років, говорять, що захворіли на рак у результаті радіаційного опромінення.

У родичів жодного з молодих людей, яким зараз від 17 до 27 років, не траплялось раку щитоподібної залози.

Всі ці молоді люди перенесли операцію з видалення частини чи всієї щитоподібної залози.

"Деяким позивачам складно отримати вищу освіту та знайти роботу, їм довелось відмовитись від своїх мрій про майбутнє", - сказав агентству AFP адвокат потерпілих Кенічі Ідо.

Тепер вони намагаються довести, що до раку призвела радіація, і вимагають від оператора станції Tokyo Electric Power Company (Tepco) компенсацію у 5,4 мільйона доларів.

Представник Tepco поки що обмежився коментарем, що компанія знає про позов і прокоментує його більш розгорнуто, коли ознайомиться з деталями справи.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Так виглядало цунамі біля берегів Японії у 2011 році

Ядерна катастрофа на "Фукусімі-1" трапилась 11 березня 2011 року, коли сильний землетрус на північному заході Японії викликав цунамі.

Вода затопила підвальні приміщення АЕС, де були розподільні пристрої, резервні генератори та батареї, що призвело до повного знеструмлення станції та відмови систем аварійного охолодження.

Це найбільший інцидент на атомній електростанції з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року, але він вважається не таким руйнівним для здоров'я місцевого населення, оскільки тоді у повітря потрапила значно менша кількість радіоактивного йоду.

При цьому довготермінові наслідки радіації залишаються дискусійними.

Торік група експертів ООН підсумувала, що стихійне лихо не призвело до прямих проблем зі здоров'ям населення. А Всесвітня організація охорони здоров'я у своєму звіті за 2013 рік написала, що катастрофа не викликає помітного збільшення захворюваності раком у регіоні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Потрійна катастрофа Фукусіми. Чи можна було її уникнути?

При цьому в 2018 році уряд Японії визнав, що один робочий помер від радіаційного опромінення, і політики погодились з тим, що його сім'я має отримати компенсацію.

Позов шести молодих людей активно обговорюють у Японії. Попри заспокійливі офіційні дані, багато людей, евакуйованих із району, де розташована "Фукусіма-1", досі не вірять, що там безпечно, та відмовляються повертатись у свої будинки навіть більше ніж через десять років після катастрофи.