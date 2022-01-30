Як ірландські рибалки змусили Росію перенести військові навчання

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Російські кораблі беруть участь у навчаннях у Балтійському морі в жовтні 2021 року

Російське командування погодилося перенести військово-морські маневри подалі від узбережжя Ірландії після тиску з боку політиків та рибалок.

Навчання з бойовими стрільбами, заплановані на 3-8 лютого, мали пройти за 240 км від південно-західного узбережжя країни.

У суботу ввечері міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені повідомив, що навчання перенесуть за межі її виключної економічної зони.

"Цього тижня я написав своєму колезі, міністру оборони Росії, з проханням переглянути місце проведення військово-морських навчань біля берегів Ірландії. Сьогодні ввечері я отримав листа, який підтверджує, що російські навчання будуть перенесені за межі ВЕЗ Ірландії. Я вітаю це рішення", - йдеться у його твіттері.

Ірландія не вітає проведення навчань російського флоту у північно-східній частині Атлантичного океану, але не може їм перешкодити, оскільки вони не порушують міжнародне право, заявляв раніше голова МЗС.

Рішення про перенесення навчань ухвалили як "жест доброї волі", заявив у суботу посол Росії в Ірландії Юрій Філатов.

За словами Філатова, таке рішення прийняли, щоб "не перешкоджати промисловій діяльності ірландських суден у традиційних районах промислу".

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Місцеві рибалки погрожували влаштувати акції протесту, якщо навчання відбудуться там, де було заплановано спочатку. Їх підтримала Ірландська асоціація переробників та експортерів риби.

Міністр у справах національної спадщини Малколм Нунан попереджав, що російські військові навчання можуть мати згубні наслідки для багатьох морських тварин, у тому числі кількох видів китів.

"Хоча ми не знаємо природи цих навчань, ми знаємо, що підводні звуки, такі як активний військовий гідролокатор, можуть мати руйнівні наслідки для китоподібних, включно з деякими з наших найрідкісніших видів морських ссавців, зокрема синіх китів, кашалотів і дзьоборилів. Це може призвести до значних порушень їхньої слухової системи та нормальної поведінки, а також може призвести до невиліковних або навіть летальних травм", - зазначив пан Нунан.

Російський посол Філатов називав цю проблему перебільшеною, а конфліктну ситуацію, пов'язану з військовими маневрами - частиною пропагандистської кампанії про ймовірну російську загрозу Європі.

Про заплановану в січні - лютому серію військово-морських навчань ВМФ Росії повідомив минулого тижня.

Навчання пройдуть як поблизу території Росії, так і далеко від її берегів, зокрема в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, в Атлантичному та Тихому океані.

До участі в маневрах планують залучити понад 140 кораблів та суден забезпечення, понад 60 літаків та вертольотів та близько 10 тисяч військовослужбовців.