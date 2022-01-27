Розстріл у Дніпрі: як це було
У Дніпрі 21-річний військовослужбовець нацгвардії розстріляв чотирьох військових і цивільну жінку, після чого втік.
Як заявили ВВС News Україна в ДБР, стрільця затримали під час спільної спецоперації у передмісті Дніпра - Підгірному. Він живий та не поранений.
"Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом", - написав керівник МВС Денис Монастирський.
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У Дніпрі затримали нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох людей. Що відомо про трагедію
Внаслідок трагедії загинуло п'ятеро осіб, ще п'ятьох із пораненнями госпіталізували. Його затримали живим.