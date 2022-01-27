Розстріл у Дніпрі: як це було

35 хвилин(и) тому

У Дніпрі 21-річний військовослужбовець нацгвардії розстріляв чотирьох військових і цивільну жінку, після чого втік.

Як заявили ВВС News Україна в ДБР, стрільця затримали під час спільної спецоперації у передмісті Дніпра - Підгірному. Він живий та не поранений.

"Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом", - написав керівник МВС Денис Монастирський.