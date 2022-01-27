Розповідь свідка про розстріл у Дніпрі. "Вони були в шоці й паніці"

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

Одна із мешканок Дніпра Тетяна (ім'я змінене на прохання жінки), яка живе неподалік машинобудівного заводу "Південмаш", стала свідком того, як перелякані військові тікали від куль свого товариша по службі Артемія Рябчука.

В ніч на четвер він вбив п'ятьох людей та ще п'ятьох поранив. Його вже затримали, він детально розповів про свій вчинок, однак про мотиви не згадав.

Про те, що вона бачила і чула, Тетяна розповіла кореспондентці ВВС News Україна у Дніпрі Ользі Волинській.

Її будинок розташований прямо навпроти прохідної заводу, на території якого сталася стрілянина.

"Вночі, близько 3:40 ми почули стукіт, ніби вибивають двері і прокинулись".

Мешканці квартири підійшли до домофона і почули, що по допомогу в них просять люди, що представилися "військовими з прохідної Южмашу", зі словами "Допоможіть, у нас поранені!"

Жінка розповідає, що спочатку побоялася відкривати невідомим двері.

"Я спитала, чи викликали вони швидку і поліцію. На що він сказав: "Яка швидка і яка поліція!"

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Тетяна каже, що після цього сама викликала поліцію і попросила, аби та викликала швидку.

"Спочатку ми подумали, що до нас просто ломляться", - розповідає жінка.

Як виявилося згодом, до будинку справді прийшли п'ятеро військових, які тікали від стрілка. Один з них мав поранення в руку.

"Вони продовжували стукати до різних сусідів, їм хтось відчинив".

Поліція і швидка, розповідає далі Тетяна, приїхали досить швидко.

"Поліція приїхала швидко, до 10 хв, через кілька хвилин - швидка. Надали допомогу пораненому військовому".

Про стан пораненого хлопця вона розповідає так:

"Він був притомний, сам пересувався, в нього було поранення в руку. Він втратив не багато крові".

Спочатку чоловікові намагалися надати допомогу сусіди, а потім під'їхала швидка.

Самі військові були дуже перелякані, і не зовсім розуміли, що відбулося:

"Вони були в шоці, паніці і нічого адекватно пояснити не могли. Тільки те, що їхній товариш ні з того ні з сього "почав шмаляти по нас на прохідній", - переповідає Тетяна.

Розстріл

Автор фото, Національна поліція

27 січня нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь на території машинобудівного заводу "Південмаш".

Він вбив п'ятьох людей та ще п'ятьох поранив. Його вже затримали, і, як стверджує ДБР, він здався правоохоронцям сам.

Рябчук почав стрілянину раптово, коли військовослужбовцям видавали зброю. На відео з місця події, яке потрапило до мережі, видно, що нацгвардієць повертався та добивав поранених.

На місці загинули четверо нацгвардійців та одна цивільна жінка, працівниця заводу. Ще п'ятеро отримали поранення та потрапили до шпиталю. Троє з них перебувають у важкому стані.

За скоєне нацгвардійцю загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.