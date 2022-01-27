Зброя і Північний потік-2: як Британія переконує союзників допомогти Україні

1 година тому

Підпис до фото, Британський міністр оборони Бен Воллес незабаром зустрінеться зі своїм російським колегою

Міністр оборони Британії Бен Воллес перебуває в Європі, мета його візиту - переговори про жорсткіші санкції проти Росії та підтримка України на тлі очікувань вторгнення російських військ.

Воллес також підтвердив, що незабаром він вирушить і до Москви для переговорів із російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

Дипломатичних проривів він, однак, не очікує, хоча у розмові з ВВС заявив, що ще залишається шанс запобігти російському вторгненню. "Я не відчуваю оптимізму", - обмовився при цьому міністр.

Відповідь Британії на нарощування Росією угруповання військ на українському кордоні була, як оцінив її один дипломат, "серйознішою, ніж у багатьох інших".

За останній тиждень Британія надала Україні 2 000 переносних протитанкових ракет NLAW та інструкторів для навчання українських військ.

Однак не всі союзники НАТО зважуються піти на аналогічні заходи. Воллес сподівається, що змусить їх передумати. Перша його зупинка - у Нідерландах.

Ця країна розглядає можливість постачання бронежилетів та снайперських гвинтівок. Не всі союзники готові до таких рішучих кроків. Не бажає піддаватися тиску, наприклад, новий уряд Німеччини.

На спільній з Воллесом пресконференції в Берліні нова міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт попередила, що постачання Україні зброї може призвести до ескалації конфлікту.

Польща та Латвія відкрито критикують цю позицію Німеччини, проте Берлін постачає Україні лише нелетальну допомогу, таку як польові шпиталі або 5 000 військових касок.

Підпис до фото, Воллес зустрівся з міністеркою оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт

За словами джерела в оборонній галузі, Воллес сподівається переконати Німеччину перейти до постачання летальної зброї. Також він сподівається, що німці підтримають рішучі санкції проти Росії.

Водночас, перебуваючи у Берліні, британський міністр оборони наголосив, що це справа кожного окремого члена НАТО - вирішувати, як допомагати Україні.

"Ми тут не судимо інші країни", - наголосив він.

Козирем у будь-яких переговорах про санкції, як вважає Воллес, буде трубопровід "Північний потік-2", побудований для забезпечення Німеччини російським газом. Близько 40% свого газу ця країна отримує з Росії.

Під тиском Британії, Польщі та США новий уряд Німеччини погодився щонайменше частково пожертвувати проєктом, якщо Москва зважиться на ще одне вторгнення.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок у четвер заявила в німецькому парламенті, що німецькі санкції проти Росії у разі атаки торкнуться і "Північного потоку-2".

Сильніше стримування

У рамках того ж турне у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Воллес обговорив з партнерами, як можна посилити оборону альянсу на східному фланзі.

США, Британія та Франція готові збільшити військову присутність у Східній Європі, якщо Росія зважиться на напад на Україну.

Війська альянсу перебувають на змінній основі в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Ця практика розпочалася після анексії Росією Криму 2014 року.

Автор фото, Russian defence ministry Підпис до фото, По російському ТБ нерідко показують танкові маневри неподалік українського кордону

Сьогодні альянс розглядає можливість посилення своїх військ у країнах Балтії та розміщення додаткових сил у Болгарії та Румунії.

Після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Воллес сказав, що Британія може підтримати партнерів, "збільшивши сили на суші та на морі, щоб допомогти стримати подальшу російську агресію".

Британія також готова продовжити постачання зброї Україні.