Хто такий Архип Куїнджі, про якого Google зробив дудл, і до чого тут Україна

1 година тому

Автор фото, Google

Google створив дудл, присвячений 180-річчю художника Архипа Куїнджі, який народився в Україні і намалював тут десятки своїх всесвітньовідомих картин.

Художника надихала краса Кримського півострова, Чорне море, гори, заходи сонця та світанки.

Архип Іванович Куїнджі народився у 1841 році в Маріуполі в сім'ї бідного шевця-грека.

Куїнджі з турецької означає "золотих справ майстер". Хоча у метриці він записаний під прізвищем Еменджі - "людина праці", повідомляє Музей українського живопису.

Архип рано залишився сиротою, жив у великій бідності та працював ретушером у фотографів в Маріуполі, Одесі та Петербурзі. Першою його картиною, яка потрапила на виставку, була "Татарська сакля в Криму".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Картина Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" у Третьяковській галереї у Москві

Більшість робіт Куїнджі зберігається в державних музеях Росії. Деякі - у галереях України, Білорусі, Азербайджану, Вірменії.

У 2019 році з Третьяковської галереї у Москві викрали картину Куїнджі "Ай-Петрі. Крим". Чоловік переодягнувся музейним працівником, витягнув картину з рами та втік.

Згодом викрадача затримали, ним виявився безробітний з Криму. Картину повернули.

Особлива картина про Дніпро

Особливе місце у житті Архип Куїнджі посідала картина "Місячна ніч на Дніпрі". Митець називав її головною картиною свого життя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Картина "Місячна ніч на Дніпрі"

На картині зображено берег Дніпра. Лінія горизонту сильно опущена вниз, через що більшу площу картини займає небо. Світло місяця відбивається в ріці. Ще до публічного показу картину продали князю Костянтину Романову.

Куїнджі настільки любив свій витвір, що у 1880 році влаштував виставку однієї картини. Щоби побачити "Місячну ніч на Дніпрі" у Санкт-Петербурзі люди шикувалися в чергу.

Відвідувачів приваблювала реалістичність світла на картині та незвичайні кольори, використані художником. Очевидці розповідали, що дехто заглядав за картину - їм здавалося, що звідти картину підсвічує лампа, настільки реалістичним було місячне сяйво на полотні.

Подейкували, що Куїнджі використовує ілюзіоністські прийоми при демонстрації картини, хтось казав про незвичайні фарби, інші вбачали тут зв'язок художника з нечистою силою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Портрет Архипа Куїнджі

Насправді Куїнджі, якого ще називали художником світла, вдавалося знаходити правильні рішення. Наприклад, у своїх роботах він використовував фарби на основі бітуму, які ідеально підходять для зображення темних об'єктів.

Але через саме через ці фарби оригінал шедевру потемнів і зараз експонується копія шедевру.