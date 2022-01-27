Командувач Нацгвардії подав у відставку через стрілянину у Дніпрі

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна гвардія України

Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.

"За будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - сказав Балан на брифінгу.

27 січня нацгвардієць Артемій Рябчук застрелив п'ятьох людей та ще п'ятьох поранив.

Інцидент стався близько 3:40 ранку на території заводу "Південмаш" в Дніпрі, де чергував конвой нацгвардії.

Коли військовослужбовцям видавали зброю, Рябчук раптово почав стрілянину. На відео з місця події, яке потрапило до мережі, видно, що нацгвардієць повертався та добивав поранених.

У результаті стрілянини загинуло п'ятеро людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще п'ятеро поранені. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Невдовзі Рябчука затримали правоохоронці в місті Підгороднє Дніпропетровської області. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), зловмисник сам здався правоохоронцям.

Основна версія - нестатутні відносини

Артемію Рябчуку вручили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу - умисне вбивство, дезертирство, а також привласнення військовослужбовцем зброї та бойових припасів.

Слідство розглядає кілька версій події, в тому числі нестатутні відносини у підрозділі.

ДБР розпочало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, що могла призвести до трагедії.