Командувач Нацгвардії подав у відставку через стрілянину у Дніпрі
Командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.
"За будь-які дії, і хороші, і погані, несе службу командир або командувач, сьогодні вранці я висловив бажання і написав рапорт міністру внутрішніх справ, клопотання перед президентом про відставку та звільнення з посади командувача Національної гвардії", - сказав Балан на брифінгу.
27 січня нацгвардієць Артемій Рябчук застрелив п'ятьох людей та ще п'ятьох поранив.
Інцидент стався близько 3:40 ранку на території заводу "Південмаш" в Дніпрі, де чергував конвой нацгвардії.
Коли військовослужбовцям видавали зброю, Рябчук раптово почав стрілянину. На відео з місця події, яке потрапило до мережі, видно, що нацгвардієць повертався та добивав поранених.
У результаті стрілянини загинуло п'ятеро людей, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще п'ятеро поранені. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.
Невдовзі Рябчука затримали правоохоронці в місті Підгороднє Дніпропетровської області. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), зловмисник сам здався правоохоронцям.
Основна версія - нестатутні відносини
Артемію Рябчуку вручили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу - умисне вбивство, дезертирство, а також привласнення військовослужбовцем зброї та бойових припасів.
Слідство розглядає кілька версій події, в тому числі нестатутні відносини у підрозділі.
ДБР розпочало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії, що могла призвести до трагедії.