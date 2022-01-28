Суд переніс апеляцію у справі Порошенка. Він каже, що влада злякалася

50 хвилин(и) тому

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Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд скарги на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку.

Це підтвердили Державне бюро розслідування (ДБР) та захист Порошенка.

"Ми приїхали до апеляційного суду і начебто через те, що не доставили матеріали справи, засідання не відбудеться", - розповів адвокат політика.

Він вкотре назвав політичною справу, відповідно до якої експрезидента підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у період 2014-2015 років, під час постачання енергетичного вугілля з території "ДНР-ЛНР".

"Ми повністю перейшли в політичну площину, ми перейшли в площину піару", - заявив захист.

"Влада нас боїться, боїться набагато більше ніж Путіна", - прокоментував свою справу сам Порошенко.

"Офіс президента віддав наказ Печерському суду не передавати документи в апеляційний суд, зірвати це засідання, бо вони ще не підібрали компромату на суддів, які мають прийняти незаконне рішення. Хіба це європейська держава? Хіба це верховенство права", - додав політик.

19 січня Печерський районний суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та поклав обов'язки, зокрема, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Це рішення оскаржив і захист, і обвинувачення. Обвинувачення вимагало арешту.

Що за справа?

ДБР впродовж останніх пів року розслідує справу про фінансування терористичних організацій і державну зраду. Порошенко проходить у цій справі підозрюваним.

За статтями, які йому інкримінують, передбачене покарання до 15 років позбавлення волі. У цій же справі його можливим спільником фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

Останній, за версією слідства, безпосередньо займався постачанням вугілля із шахт, розташованих на території "ДНР-ЛНР".

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23 грудня минулого року Порошенка викликали на допит, проте він, перебуваючи у Польщі, заявив, що планує повернутися в Україну вже після різдвяних свят.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно експрезидента за клопотанням слідчих.