"Тільки не на гауптвахту". Суд арештував нацгвардійця, який застрелив п'ятьох людей

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

Суд арештував службовця Національної гвардії Артемія Рябчука, який убив з автомата п'ятьох людей і поранив ще п'ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня.

Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Перед цим в залі суду Артемій Рябчук визнав свою новину та вибачився, повідомляє Громадське, яке вело трансляцію судового засідання.

"Ваша честь, мені щиро жаль тих людей, яким я завдав болю своїм вчинком. Я винний і цілком визнаю свою провину, - заявив він. - Ми після затримання з прокурором і слідчим провели допит, на якому я до пізньої ночі все розповів, після того, як я добровільно здався".

"Моє єдине бажання: не відправляйте мене на гауптвахту, а до слідчого ізолятора", - попросив Рябчук.

Адвокат обвинуваченого пояснив, що Рябчук "не хоче повертатися туди, де з нього знущалися".

Обвинувачення вимагало тримання під вартою для чоловіка, при чому саме на гауптвахті за місцем несення військової служби.

В результаті після двох годин в нарадчій кімнаті суддя погодив двомісячний арешт для Рябчука, але постановив, що триматимуть його в Дніпровській установі виконання покарань №4.

"Тримання під вартою на гауптвахті за місцем несення служби Рябчука може заважати досудовому слідству та неупередженому з'ясуванню всіх обставин злочину", - пояснив суддя.

Стрілянина в Дніпрі

Інцидент стався в Дніпрі на території машинобудівного заводу "Південмаш" близько 3:40 ранку, де чергував конвой Нацгвардії.

Коли службовцям видавали зброю, 21-річний нацгвардієць строкової служби Артемій Рябчук раптово почав стрілянину. На відео з місця події, яке потрапило до мережі, видно, що нацгвардієць повертався та добивав поранених.

В результаті загинули на місці четверо нацгвардійців та одна цивільна жінка - працівниця заводу, яка відмовилася випускати Рябчука з території підприємства. Ще п'ятеро отримали поранення та потрапили до шпиталю.

Рябчук втік з території заводу, а пізніше, за даними Державного бюро розслідувань (ДБР), сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

Автор фото, Національна поліція

Попередня версія слідства - причиною нападу послужили нестатуні відносини в частині.

Депутатка від "Слуги народу", член комітету з правоохоронної діяльності Юлія Яцик повідомила, що, за її інформацією, Рябчука цькували на службі.

"Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав два місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує", - написала Яцик у фейсбуці.

Вона підкреслила, що це "не виправдовує поведінку нацгвардійця", але може стати підставою притягнути до відповідальності інших службових осіб.

Пізніше командувач Нацгвардії Микола Балан, який через інцидент подав у відставку, підтвердив, що в цій частині було вже щонайменше два самогубства гвардійців строкової служби.

Автор фото, Національна поліція

Артемію Рябчуку вручили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу - умисне вбивство, дезертирство, а також привласнення зброї та бойових припасів військовослужбовцем.

За скоєне нацгвардійцю загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.