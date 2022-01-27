Астрономи знайшли в Чумацькому шляху загадковий об'єкт

13 хвилин(и) тому

Автор фото, ICRAR/CURTIN Підпис до фото, На знімку зображено Чумацький шлях, яким його видно із Землі. Зіркою позначено виявлене космічне тіло

Австралійські вчені виявили у галактиці Чумацький шлях "дивний об'єкт", який крутиться та випромінює енергію в радіодіапазоні з рівномірною періодичністю. За їхніми словами, нічого подібного у Всесвіті астрономи досі ще не зустрічали. Свою знахідку вони називають моторошною.

Першим космічне тіло побачив аспірант Університету Кертіна в Західній Австралії Тайрон О'Доерті за допомогою телескопа та розробленої ним нової методики. Це сталося ще наприкінці 2020 року, але проміжні результати досліджень опублікували в журналі Nature лише напередодні 26 січня.

Спочатку вчені сприйняли відкриття О'Доерті досить спокійно. За їхніми словами, космічні об'єкти, що випромінюють імпульси енергії, зустрічаються досить часто. Але незабаром з'ясувалося, що новий об'єкт робить потужний викид енергії тривалістю в хвилину кожні 18 хвилин.

"Протягом кількох годин нашого спостереження він [об'єкт] то зникав, то знову з'являвся", - каже науковий керівник О'Доерті, астрофізик доктор Наташа Харлі-Вокер із Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR).

"Це було дуже несподівано і моторошно, тому що нічого подібного в небі астрономи ніколи не бачили", - додає вона.

За словами астрофізика ICRAR Джеммі Андерсона, незвичайною є не сама нерегулярно-змінна поведінка об'єкта, - такі об'єкти відомі в астрономії як транзієнти, - а те, що він перебуває в активному стані викиду енергії впродовж хвилини.

Таке тривале радіовипромінювання стало для вчених несподіванкою.

"Ми не думали, що таке можливо, але це факт, і він свідчить про те, що там [у космосі] відбуваються якісь екстремальні фізичні процеси", - каже Наташа Харлі-Вокер.

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Команді з ICRAR вже вдалося встановити, що об'єкт перебуває на відстані приблизно 4 тис. світлових років від Землі, він неймовірно яскравий і має надпотужне магнітне поле.

Поки що є дві теорії щодо природи виявленого тіла. Воно може виявитися нейтронною зіркою або "білим карликом" - стиснутими залишками старої зірки.

За словами вчених, вони зіткнулися з очевидною загадкою, і їх чекають тривалі дослідження.

"Нам належить зрозуміти, чи є наша знахідка чимось поодиноким, чи вона є частиною великої нової популяції тіл, яку ми раніше не помічали", - говорить голова дослідницької групи Наташа Харлі-Вокер.