Стрілянина у Дніпрі, Кремль відповів США, Україна очима британців. Теленовини ВВС
У випуску новин 27 січня:
- Трагедія у Дніпрі. Нацгвардієць розстріляв п'ятьох людей. Що відомо про нападника та його мотиви.
- Кремль відповів, що США не врахували їхню основну вимогу щодо України і НАТО. Як реагують у Москві і Києві.
- Життя попри танки на кордонах - що здивувало британських кореспондентів у киянах.
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