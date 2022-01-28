"Що змінилось? Інтенсивність інформаційних заходів" - міністр оборони Резніков про російську загрозу

42 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Нинішня ситуація на кордонах з Україною практично не відрізняється від того, що було у квітні минулого року, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді.

"Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем", - заявив міністр.

На підтвердження своїх слів він навів чисельність російських вояків, які тоді та нині перебували на кордонах з Україною.

"Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тисяч осіб, - заявив Резніков. - У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, складав 126 тисяч. Кількість тоді і зараз є співмірною. Неспівмірна реакція".

Відмінність в оцінках України та її партнерів щодо кількості російських вояків на кордонах міністр оборони пояснив різною відстанню, на якій фокусуються військові експерти, - від 200 до 400 км.

При цьому пан Резніков запевнив, що українська розвідка та армія "володіють усією повнотою інформації, і в деяких випадках уточнюють дані наших іноземних колег". А пересування військ по всій території Росії український міністр оборони назвав одним із "засобів тиску, причому не стільки на Україну".

Він підкреслив, що "Росія напала на Україну вісім років тому", що всі добре поінформовані про потужність російської армії, так само як і про наявність в Росії ядерної зброї. Тому її нинішні дії не повинні бути несподіванкою.

Разом із тим, за словами міністра, є й певні відмінності від того, що відбувалося навесні минулого року.

"Що кардинально відрізняється? Це інтенсивність гібридних заходів, в першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію", - заявив урядовець.

За його словами, якщо макроекономічну стабільність в Україні порушити, додаткове фінансування армії вже не допоможе.

Російські війська - більша загроза для Мінська?

Ще однією відмінністю, як твердить міністр оборони, є "ситуація у Білорусі, за якою ми уважно стежимо".

"На сьогодні немає жодних спроб атакувати Україну мігрантами чи інших подібних загроз", - каже український урядовець.

Що ж до російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі, то "за своїм складом вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні".

"ДНР" чи НДР?

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Окрему увагу міністр оборони присвятив позиції Німеччині у ситуації, що склалася довкола України.

Він заявив, що Київ дуже цінує допомогу Німеччини у лікуванні поранених українських вояків, а також знає, що "в України є багато друзів у Німеччині".

"Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок зброї та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора", - заявив Олексій Резніков і попередив:

"Якщо Німеччина не змінить позиції щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Кримом, а з проблемою Німецької демократичної республіки".

За словами українського урядовця, "реальна основа для НДР вже існує".

"Це не тільки "Північний потік-2". Раніше це був газогін Opal. Це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами", - заявив Олексій Резніков.

Він також нагадав, що Києв опереджав представників Заходу, "що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС".

"Відновлення НДР - це логічне продовження російських вимог", - вважає міністр оборони. І застеріг керівництво Німеччини від того, щоб не спізнитися із відповіддю, у разі, коли "хтось почне відбудовувати Берлінську стіну".