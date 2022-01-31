Тривожний січень: що кажуть цифри

Анастасія Зануда

ВВС News Україна

9 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Зазвичай святковий і розслаблений січень цього року виявився для українців вкрай напруженим. Все через реальну, як вважають і в Києві, і у багатьох західних столицях, загрозу масштабного нападу Росії на Україну.

Президент, прем'єр та інші представники влади запевняють, що панікувати не варто. Мовляв, і відсіч Росії дамо, і опалювальний сезон пройдемо без відключень, ще й інфляцію, яка розігналася ще минулого року, приборкаємо.

Ми зібрали кілька цифр, що показують, як змінювалася ситуація впродовж першого місяця нового року.

Гривні, долари, ОВДП

За даними Bloomberg, у січні 2022 гривня увійшла до трійки валют із найбільшою девальвацією, хоча нещодавно вона була серед лідерів зміцнення.

Тепер українська валюта між замбійською квачаю (перше місце) і російським рублем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 січня 2022 року становив 27,28 грн за долар. А в останній день січня - 28,78 грн за долар.

Тобто за місяць національна валюта подешевшала на 1,5 грн до долара. Втім, впродовж місяця бували й дні, коли курс впритул наближався до 29 грн за долар.

Приблизно такими самим стало і здешевлення гривні до євро - курс становив 30,92 грн за євро на 1 січня цього року та 32,02 на 31 січня.

UNIAN Як змінився офіційний курс гривні за січень 2022 року 27,28 грн/$ на 01.01.2022

28,78 грн/$на 31.01.2022 30,92 грн/€ на 01.01.2022

32,02 грн/€на 31.01.2022 Дані НБУ

Щоб стримати коливання на валютному ринку, національний банк почав продавати долари зі своїх валютних резервів, які за 2021 вдалося наростити до 31 млрд доларів.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, від початку 2022 року з цих резервів довелося продати 1,5 млрд доларів. Для порівняння: за весь 2021 рік НБУ продав на ринку 1,28 млрд доларів, а купив - 3,69 млрд доларів.

У Нацбанку і надалі твердять, що резервів достатньо, аби гасити попит на валюту.

UNIAN Скільки витратив НБУ на підтримку курсу гривні у січні 2022 року 1,5 млрд $ Дані НБУ

Найбільший попит на валюту формували іноземні інвестори, які від початку року почали активно виводити свої гроші з України.

Якщо на перший робочий день цього року, 4 січня, у резидентів було ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) на 91,335 млрд грн, то на 27.01 - 80,6 млрд грн. Тобто за місяць нерезиденти позбулися лише ОВДП на понад 10,3 млрд грн.

Щоб приборкати інфляцію, яка за 2021 рік перевищила 10%, НБУ також вирішив вчергове підвищити облікову ставку, яка визначає "ціну грошей" для всієї економіки.

Якщо на початок року вона становила 9%, то від 21 січня - вже 10%. І НБУ не приховує плани й надалі підвищувати її.

Що дорожчі гроші для банків, то дорожчими стають кредити. За місяць процентні ставки за міжбанківськими кредитами у національній валюті зросли на один пункт: 4 січня вони становили 8,2%, а 25 січня - 9,2%.

Газ і вугілля

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Цієї зими увага прикута до газу та вугілля - і через рекордні ціни на них, і через те, що вони є паливом для українських ТЕС і ТЕЦ, які "балансують" енергосистему країни, тоді як потужна, але не така маневрова атомна енергетика бере на себе головний удар.

За даними міністерства енергетики, на 1 січня в українських газових сховищах було понад 13,5 млрд кубів газу. На 30 січня там було вже на понад 2 млрд кубів менше - 11,456 млрд кубометрів.

А від початку опалювального сезону, за даними "Укртрансгазу", запаси у сховищах скоротилися на 40%. Із понад 2 млрд кубів газу, який в українських сховищах зберігали іноземні компанії, не залишилося майже нічого - цей газ нерезиденти також вже вивели.

Експерти нагадують, що не весь газ, що фізично є у сховищах, можна використовувати. Зазвичай до 5 млрд кубів є "буферним" або "технічним" газом, що потрібен для належної роботи системи трубопроводів.

За оперативними даними січня, щоденно зі сховищ відбирали від 70 до 80 млн кубів газу. На лютий-березень його має вистачити - буквально впритул.

Але це за умови, що лютий буде так само досить теплим, як і січень цього року, а з електрикою та постачанням тепла не буде кризових ситуацій.

Автор фото, mpe.kmu.gov.ua

В уряді та "Нафтогазі" запевняють, що газу достатньо, аби нормально завершити опалювальний сезон. І на підтвердження наводять дані про те, що в Україні вже бували роки, коли запаси були так само малими, або ще меншими.

Але були й роки, коли запаси були набагато більшими. Наприклад, у 2021 році вони перевищували нинішні удвічі. Те, що нині споживає Україна, ще з тих запасів.

І це якщо взагалі не думати про те, що після завершення опалювального сезону сховища доведеться наново заповнювати до наступної зими.

До уваги також треба взяти і те, що транзит російського газу територією України скоротився до рекордно низького рівня. Голова Оператора ГТС Сергій Макогон оприлюднив такі дані: якщо у доковідному 2019 у першій половині січня в середньому за добу Росія транспортувала через Україну близько 250 млн кубів газу, у 2020 - 83,4 млн кубів, у 2021 - 124,6 млн кубів, то за перші 16 днів січня цього року середньодобовий транзит складає лише 52,4 млн кубів.

Ситуація із запасами вугілля є дещо кращою, ніж на початок зими, переважно завдяки імпортним поставкам.

"Ми стабільно проходимо опалювальний сезон, постачання вугілля за підсумками місяця перевищує споживання. Станом на сьогодні запаси вугілля на 200 тисяч тонн більші, ніж в аналогічний період минулого року", - заявив заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Але цифри свідчать: запаси вугілля на ТЕС зросли, але все ще відстають від необхідних нормативних обсягів для сталої роботи, визначених самим урядом.

Автор фото, mpe.kmu.gov.ua Підпис до фото, Майже всі ТЕС - 10 із 12 станом на 31 січня - мають менші фактичні запаси (жовта лінія) ніж гарантовані (синя лінія)

Почому паливо для народу?

За місяць вартість пального зросла на 2-3 гривні за літр.

На початку січня середні ціни на основні види пального в Україні виглядали так:

бензин А-95 преміум - 32,31 грн

бензин А-95 - 30,21 грн

бензин А-92 - 29,44 грн

дизель - 29,40 грн.

Під кінець місяця преміальний бензин подорожчав до понад 35 грн, звичайний 95 - до 32,75. Майже зрівнявся з ним у ціні дизель, який на кінець січня коштує понад 32 грн.

Автор фото, За даними Консалтингової компанії А-95 Підпис до фото, Синя лінія відділяє період стабілізації цін після переговорів президентів США та Росії. Червона лінія - перші робочі дні у 2022 році. З того часу ціни на пальне зростають

Головними постачальниками бензину та дизелю до України є Росія та Білорусь.