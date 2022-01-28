Мільярдер Бренсон: бізнесу настав час об'єднатись і відстояти Україну

28 січня 2022, 10:44 GMT Оновлено: 39 хвилин(и) тому

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Британський підприємець Річард Бренсон вважає, що лідерам бізнесу настав час об'єднатись та відстояти суверенітет України на фоні загрози вторгнення Росії.

"Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні дати сигнал, що одностороння агресія завжди неприйнятна і що світова бізнес-спільнота підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої країни, яка намагається порушити суверенітет іншої", - написав мільярдер у своїй статті, у якій він думає над останніми новинами про загрозу російського вторгнення.

За його словами, бізнесмени занепокоєно спостерігають за нарощенням військ і техніки на українському кордоні. Конфлікт між двома державами триває багато років, пише Бренсон, пригадуючи російську анексію Криму в 2014 році, однак "за останні роки ще ніколи не було такого ризику повномасштабної війни на європейській землі".

На кордоні Росії та України не слабшає напруга - тут сконцентровані понад 100 тисяч військовослужбовців та значні обсяги військової техніки.

Європа та США дедалі більше непокояться про загрозу нової війни, допомагаючи Україні кредитами, зброєю, а також ведучи перемовини з Кремлем.

Сама Росія продовжує заперечувати плани щодо військових дій проти України.

"Що, чорт забирай, одна країна робить, збираючи танки на кордонах іншої країни у 2022 році?" - пише Бренсон, зізнаючись, що сьогодні будь-кому складно приховувати своє роздратування.

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71-річний мільярдер, засновник корпорації Virgin Group, є послідовним прихильником України, підтримував її у часи Революції гідності.

У своїй статті він пригадав, як вісім років тому, коли "наміри Путіна щодо України стали більш очевидними для решти світу", він разом із співзасновниками компаній PayPal, WhatsApp та іншими бізнесменами, серед яких і українські, закликав до миру.

"Я пригадую численні змістовні зустрічі та телефонні розмови з лідерами та експертами у політиці та бізнесі, і як ми глибше зрозуміли динаміку сили, що розпалює цей конфлікт. Ми також швидко збагнули, що жоден із наших російських знайомих, які приватно хоч і протестували проти військової інтервенції Росії, не був готовий заявити про це публічно", - пише Бренсон.

Мільярдер додав, що страх перед Кремлем у цих російських бізнесменів був надто великим. І зазначив, що можливе російське вторгнення в Україну ускладнить передусім ситуацію для самої Росії, а також для всіх людей, які намагаються жити в мирі.

"Кривава громадянська війна в Сирії, де російські війська та найманці відіграють жахливу роль, є яскравим нагадуванням про те, що поставлено на карту", - вважає Бренсон.

Мільярдер переконаний, що це не та війна, у якій Путін може перемогти у довгостроковій перспективі.

"Його, звісно, мало хвилює, що світ думає про його геополітичні амбіції, та його має хвилювати, якими будуть перспективи для його власної країни в майбутньому", - пише Бренсон.

"У якийсь момент росіяни зрозуміють, що заслуговують на краще, особливо якщо ситуація досягне тієї точки, коли неминуче повстання українців, які захищають свої будинки, села та міста, поверне нав'язливу примару невдачі Радянського Союзу в Афганістані", - наголосив мільярдер.