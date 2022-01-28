Лукашенко: "Війна буде у двох випадках"

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Олександр Лукашенко висловився про загрозу російського вторгнення в Україну. Він сказав, що не хоче війни, але вона напевне буде у двох випадках - у разі агресії в бік Білорусі чи Росії.

Про це він заявив під час своєї щорічної промови у Палаці республіки в Мінську перед білорусами, для яких, за словами Лукашенка, це стало питанням номер один, хоч нібито і не з його подачі.

"Так буде війна чи ні? Так, буде, якщо проти Білорусі буде здійснена пряма агресія, - сказав Лукашенко. - Тоді ми всі як один, і навіть ті, хто не хоче, стануть на захист нашої землі".

Друга умова початку війни - напад на Росію.

"Білорусь буде в ній (війні - Ред.) брати участь, якщо на нашого союзника, Російську Федерацію, здійснять безпосередній напад. Основа тому - наші союзні домовленості", - заявив Лукашенко.

А через годину своєї промови знову повернувся до цієї теми і додав: "Думаю, що це як виключення, і дуже-дуже сподіваюсь, сьогодні майже впевнений, що воювати ми не будемо навіть з причини цих двох випадків".

На кордоні Росії та України не слабшає напруга - тут сконцентровані тисячі військовослужбовців та значні обсяги військової техніки. Європа та США дедалі більше непокояться про загрозу нової війни, допомагаючи Україні кредитами, зброєю, а також ведучи перемовини з Кремлем.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія може вдертись в Україну вже в лютому.

Сама Росія продовжує заперечувати плани військових дій проти України і каже, що це Захід нагнітає ситуацію.

Виступаючи у парламенті, міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що починаючи з минулої весни ситуація на українському кордоні кардинально не змінилась.

"Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тисяч осіб, - заявив Резніков. - У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, складав 126 тисяч. Кількість тоді і зараз є співмірною. Неспівмірна реакція".

Однак, за словами Резнікова, відмінною є "ситуація у Білорусі, за якою ми уважно стежимо". Україну непокоять російські війська, які прибувають на навчання до Білорусі.

"За своїм складом вони більше схожі на окупаційний контингент, ніж на ударну групу і представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні", - заявив український міністр.

Автор фото, Getty Images

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Захід також турбують російсько-білоруські навчання. Представник Держдепу Нед Прайс раніше говорив, що "дали зрозуміти" Білорусі, що США з партнерами дадуть швидку та рішучу відповідь, якщо країна "дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну".

Лукашенко прокоментував ситуацію з навчаннями. "Чому мною прийнято рішення, було звернення до президента Росії, щоб ми провели ці масштабні навчання на півдні Білорусі? Ясно чому. Ці навчання покажуть нам, де треба зосередити сили, нам прийдеться прикривати наш південний фланг", - сказав він.

За словами керівника Білорусі, зараз скрізь у світі підвищується рівень агресії, викликова риторика стала нормою, а великі ядерні гравці намагаються якось домовитись.

"Але знайти компроміс не вдається - заявив Лукашенко. - Людей намагаються привчити жити з думкою - або нові домовленості, або подальша ескалація та війна".

Ніхто не хоче війни, і сам керівник Білорусі також, бо "це дуже погано та страшно", сказав Лукашенко.

"Але деякі країни, забувши про це, ошаліли взагалі й думають у цій війні перемогти. Перемоги у цій війні не буде - програємо всі", - сказав Лукашенко, маючи на увазі Польщу й Литву, які разом із іншими країнами Європи неодноразово заявляли про свою підтримку Україні в нинішній ситуації.

Польща та Литва активно діють у руслі політики Вашингтону, вважає Лукашенко, бо для них це "стратегія виживання".

"Ось вони і вибирають, намагаючись вигідно продати свої політичні авантюри, - сказав керівник Білорусі. - Литовці з розмахом та на шкоду собі кинули рукавичку навіть великому Китаю, вв'язались у протистояння з Російською Федерацією".

Лукашенко пригрозив цим країнам: "Не дай Боже ви розв'яжете війну, разом з іншими балтійськими державами - це буде означати кінець і вашій державності, й розвитку".

Автор фото, Скріншот з відео промови Лукашенка Підпис до фото, Промова тривала понад три години, а більшість часу була присвячена війні

Загалом промова Лукашенка тривала понад три години, протягом яких він розповідав про внутрішні справи Білорусі, однак чимало часу приділив саме темі війни.

Він багато розповідав про те, як змінилась ситуація у світі, що на Заході "закріплюється військова інфраструктура наступального характеру", якої зброї та навичкам не вистачає білорусам для своєї безпеки.

На думку Лукашенка, у нинішній ситуації Україна стає "предметом торгу, українців штовхають у полум'я конфлікту, цілеспрямовано готують до агресії, формують вороже ставлення до народів, у тому числі до білорусів".

"Однак якби комусь не хотілось, - заявив керівник Білорусі. - А ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства, ми це обов'язково зробимо".