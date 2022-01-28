Зеленський: паніка коштувала Україні 12,5 млрд

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що паніка, яку спричинили повідомлення про можливий наступ Росії на Україну, коштувала українській економіці 12,5 млрд грн.

Найголовніше завдання, за його словами, зараз - це "стабілізувати економіку".

"Через всі ці сигнали, що "завтра війна", які пішли навіть від поважних лідерів держав, вони відверто говорять "завтра буде війна". Це паніка - на ринках, у фінансовому секторі... Скільки це коштує нашій державі?" - сказав український президент на зустрічі з іноземними журналістами.

Він навів конкретні суми, які, за його словами, втратила українська економіка.

"У нас було рекордне ВВП минулого року, воно зросло, 6,5 млрд нових інвестицій у 2021 році. Але після початку такої інформаційної кампанії, з України вивели 12,5 млрд коштів. Ми стабілізуємо нашу валюту з держрезервів. Це дуже дорого коштує нашій країні", - заявив Зеленський. Про яку валюту йдеться, він не сказав, але, вочевидь, малася на увазі гривня.

Причина усього цього, за його словами, - "невиважена інформаційна політика", яка сіє паніку серед українців.

Перед тим президент США Джо Байден застеріг, що існує "чітка імовірність" вторгнення Росії в Україну наступного місяця.

Він зробив це у телефонній розмові з Зеленським напередодні.

У відповідь на питання іншого журналіста, чи праві ті, хто каже, що українська влада применшує існуючу загрозу, щоб зберегти економіку, Зеленський відповів, згадавши назву популярного фільму "Не дивися вгору": "Ми дивимося вгору, ми точно розуміємо, що відбувається. І ми про це говоримо з нашими людьми. Але ми - в цій ситуації 8 років. І для нас дуже важливий зараз момент, ми можемо втратити економіку нашої держави. Але перш за все - люди".

"У нас немає непорозумінь з Байденом"

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У відповідь на питання про розбіжності між українською владою і Байденом щодо рівня загрози з боку Росії, Зеленський заявив: "У нас немає непорозумінь з Байденом. Я просто глибоко розумію, що відбувається в нашій країні".

Зеленський ще раз повторив позицію української влади про те, що зараз "ми не бачимо більшої ескалації, ніж вона була раніше".

"Так, збільшилась кількість військових. Але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли проводилися військові навчання Росії. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань".

Але у 2021 році, каже він, "такої інформаційної напруги у просторі тоді не було".

"У нас в Києві що, їздять танки по вулицях? Ні! Але відчуття, якщо ти тут не перебуваєш, зі ЗМІ, саме таке - що в нас війна, ходять війська по дорогах, мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка", - ще раз наголосив він.

Десятки тисяч російських військових і надалі перебувають на кордонах з Україною. Проте Росія заперечує, що збирається нападати.

Тим часом у Росії заявили, що бачать "небагато підґрунтя для оптимізму" після того, як США відкинули головні вимоги Росії, серед яких - не підтримувати членство України в НАТО.

Раніше США (та ще кілька західних країн) порадили родинам працівників посольства виїхати з України через можливу загрозу вторгнення. У Києві такі рекомендації назвали передчасними.