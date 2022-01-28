Чоловік 70 років їздив за кермом без посвідчення, і його жодного разу не зупинила поліція

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police Підпис до фото, 84-річного водія зупинили біля супермаркету Tesco, Ноттінгем (Британія)

Британець понад 70 років їздив без водійського посвідчення і страхового поліса, не потрапивши в поле зору влади.

У середу ввечері патрульні Ноттінгема зупинили авто. За кермом був чоловік 1938 року народження, що не мав при собі ані водійського посвідчення, ані страхового поліса на авто.

Він також повідомив, що їздить так з 12 років.

За сім десятиліть чоловік змінив багато машин, але не мав жодного інциденту на дорозі. Його навіть жодного разу не зупиняла поліція.

Місцеві правоохоронці розповіли історію правопорушника на своїй фейсбук-сторінці.

"На щастя, він жодного разу не потрапив у ДТП й не завдав нікому травм і матеріальних збитків, адже зіткнення з незастрахованою автівкою загрожує серйозними проблемами".